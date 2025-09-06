Битките с българско участие в Ливърпул продължават

Два мача с българско участие ни очакват днес на Световното първенство по бокс в Ливърпул.

Първа на ринга ще се качи Венелина Поптолева. В категория до 51 килограма европейската вицешампионка ще боксира срещу носителката на световна купа Макси Кльоцер. Двубоят с германката е втори в програмата и се очаква да започне около 13:15 часа.

Във вечерната сесия втората си среща ще проведе Радослав Росенов. 7-кратният европейски шампион и 4-кратен носител на Купа „Странджа“ ще се изправи срещу Махамадали Гасимзада. Азербайджанецът е световен вицешампион за младежи. Сблъсъкът е предвиден да започне около 23:15 часа. За съжаление в петък вечер бяха регистрирани две поражения.

В изключително здрава битка Ергюнал Себахтин (50 кг) спечели първия рунд, но допусна обрат срещу европейския шампион и трети от световно първенство – Мартин Молина (Испания). При най-тежките (+90 кг) пък Йордан Морехон бе надигран от китаеца Данабиеке Байикевуци.