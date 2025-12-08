Слави Бинев: Показахме, че сме страна, в която има школа и наистина се случва нещо

Националният отбор по таекуондо се завърна от Световното първенство за младежи до 21 г., което се проведе в Найроби, Нигерия. Българските представители спечелиха сребърен медал, дело на Станислав Митков, както и бронзов, заслужен от Християн Георгиев, а също и пето място за Ерика Карабелева. В генералното класиране България се нареди на 7-мо място, като изпревари отбори като САЩ, Испания, Мексико и много други, които имат доста сериозни традиции в таекуондо. България получи знамето на Световната федерация по таекуондо, тъй като следващото Световно първенство през 2027 г. ще се проведе в Самоков.

"Участие взеха най-качествените състезатели от цял свят и фактически, това са тези, които ще се състезават на Олимпийските игри през 2028-а. Средната възраст на медалистите от последните две олимпиади е 22-23 г. Много от олимпийските медалисти, които играха, сега отпаднаха още в първите си срещи, което показва, колко силно е било първенството. Ние сме усетили вече вкуса на победата и ще направим така, че това да бъде само една интродукция към големите успехи, които предстоят.

Най-важното нещо е, че вече никой не говори за България като страна, в която се раждат от време на време таланти, а като страна, в която има школа. Страна, в която наистина се случва нещо, защото в стрелбата, казвам го заради президентката на БОК, там като групираш изстрелите в една точка е по-важно, отколкото една десетка и много малко други точки", сподели Слави Бинев при завръщането на отбора.

Снимки: Startphoto