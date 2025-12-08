Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Митко Илиев: Живко Стоименов е едно болно момче, което иска да е в ММА средите

Митко Илиев: Живко Стоименов е едно болно момче, което иска да е в ММА средите

  • 8 дек 2025 | 18:24
  • 3410
  • 0

Професионалният боец Митко Илиев гостува за първи път в студиото на "Sportal Fight Club".

Спортистът не скри разочарованието си от пропадналата ММА битка с Живко Стоименов, която трябваше да оглави бойната галавечер "Fight Fest 2" на 20-и декември в Пазарджик. Организаторите обявиха, че срещата е отложена поради контузия на Стоименов, но Илиев се съмнява в достоверността на информацията и дали софиянецът е наистина с травма.

Боецът от Стара Загора все пак прие битка срещу друг съперник и ще се качи на ринга на 20-и декември. Негов съперник ще бъде сърбинът Йован Зделар. Дуелът ще се проведе в по-високата категория до 84 килограма.

Вижте цялото интервю с Илиев, в което той разказва за амбициите си за развитие в ММА и кикбокс, първата му битка по правилата на санда и планираните лагери в Дагестан и Тайланд:

