Лодки с имената на българските царе вдъхновяват децата към историята

През последните две години група ентусиасти търси как да направи заниманията с лодки по-интересни за децата. Вместо да бъдат просто номерирани, плавателните средства вече носят имената и годините на управление на владетелите от Първото българско царство.Идеята е не само да се внесе повече любопитство и забавление в игрите, но и да се събуди интерес у децата към българската история. Всяка лодка е своеобразен „урок във вода“ – повод децата да попитат и да научат повече за владетелите, традициите и събитията от миналото.

„Искаме да ги запалим към историята, към нашите обичаи и корени. Да знаят кои са хората, управлявали България през годините, и да се гордеят с това“, споделят организаторите.

Така една игра на брега се превръща в жива среща с историята и в начин децата да усетят българската култура по по-близък и интересен начин.

varnanews.net