Джокович: Много ми е трудно да играя с Алкарас и Синер

Сърбинът Новак Джокович говори след загубата си от Карлос Алкарас в полуфиналите на US Open. Четирикратният носител на трофея сподели, че неговият опонент, както и другият класирал се за големия финал Яник Синер в момента са твърде добри и заслужено ще спорят за титлата.

“Загубих три от четирите си титли от Големия шлем от Карлос и Яник на полуфиналите. Те са просто твърде добри. Много ми е трудно да играя с тях, особено в последните етапи на турнирите от Големия шлем”, каза бившият световен номер едно.

2008: Novak Djokovic becomes the youngest player to reach the semifinals of all 4 Slams.



2025: Novak Djokovic becomes the oldest player to reach the semifinals of all 4 Slams



Timeless. pic.twitter.com/tUvLaRq0i7 — Danny (@DjokovicFan_) September 3, 2025