Алкарас: Беше физически труден мач

Карлос Алкарас говори след големия си успех над сръбската легенда Новак Джокович в полуфиналите на US Open. Благодарение на победата испанецът ще лиши балканеца от възможността да се бори за петия си трофей в САЩ, докато самият той ще се надява да спечели втората си титла от този турнир. Първата му и единствена засега победа в US Open дойде през 2022 г.
“Чувството е страхотно. Стигнах отново до финала на US Open. Това означава много за мен. Не беше най-добрата ми игра, но се опитвам да поддържам това ниво от началото до края на всяка точка. Много е важно. Беше физически труден мач. Играх добре. Щастлив съм, че стигнах до втория си финал на US Open”, каза Алкарас.