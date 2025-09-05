Димитрис Итудис: Пожелавам на Рилски спортист всичко най-добро

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис говори след победата на неговия тим в контролата срещу Рилски Спортист. Въпреки убедителният успех, той акцентира върху негативните неща от статистиката на двубоя, които не му направиха добро впечатление.

"Аз гледах процента на стрелбата, която е много лоша днес от свободните удари, както и от зоната на трите точки. Базирано на това имаме и много лош процент в борбата за топката. Въпреки всички ние имахме добри и лоши моменти. Както казах, това е предсезонен мач, исках да видя различни състави - как се сработват помежду си… И искам да пожелая на Рилски Спортист всичко най-добро и да останат здрави през целия сезон", започна Итудис.

Нататък Итудис беше запитан и кога ще пристигне Бруно Кабокло.

Илайджа Брайънт пред Sportal.bg: За Боби Младенов само небето е лимит

"Мисля, че той е в самолета в момента и ще пристигне днес или утре, нещо такова", уточни Итудис.

Специалистът по този въпрос бе запитан дали играчът ще може да бъде видян в действие още в следващия мач.

Любомир Киров: Благодарим на Апоел за възможността да играем с такъв отбор

"Първо, той трябва да мине през медицинските прегледи, но както знаете, той не може да мине прегледите в неделя, така че той ще трябва да мине медицински прегледи в понеделник, а докато ги минава, отборът ще трябва да играе", сподели Итудис.

Накрая Итудис бе запитан и какво ще каже за течащия в момента ЕвроБаскет 2025.

"Късмет, на всички, които продължават!", сподели баскетболният специалист.