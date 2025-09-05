Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Димитрис Итудис: Пожелавам на Рилски спортист всичко най-добро

Димитрис Итудис: Пожелавам на Рилски спортист всичко най-добро

  • 5 сеп 2025 | 23:18
  • 506
  • 0

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис говори след победата на неговия тим в контролата срещу Рилски Спортист. Въпреки убедителният успех, той акцентира върху негативните неща от статистиката на двубоя, които не му направиха добро впечатление.

"Аз гледах процента на стрелбата, която е много лоша днес от свободните удари, както и от зоната на трите точки. Базирано на това имаме и много лош процент в борбата за топката. Въпреки всички ние имахме добри и лоши моменти. Както казах, това е предсезонен мач, исках да видя различни състави - как се сработват помежду си… И искам да пожелая на Рилски Спортист всичко най-добро и да останат здрави през целия сезон", започна Итудис.

Нататък Итудис беше запитан и кога ще пристигне Бруно Кабокло.

Илайджа Брайънт пред Sportal.bg: За Боби Младенов само небето е лимит
Илайджа Брайънт пред Sportal.bg: За Боби Младенов само небето е лимит

"Мисля, че той е в самолета в момента и ще пристигне днес или утре, нещо такова", уточни Итудис.

Специалистът по този въпрос бе запитан дали играчът ще може да бъде видян в действие още в следващия мач.

Любомир Киров: Благодарим на Апоел за възможността да играем с такъв отбор
Любомир Киров: Благодарим на Апоел за възможността да играем с такъв отбор

"Първо, той трябва да мине през медицинските прегледи, но както знаете, той не може да мине прегледите в неделя, така че той ще трябва да мине медицински прегледи в понеделник, а докато ги минава, отборът ще трябва да играе", сподели Итудис.

Накрая Итудис бе запитан и какво ще каже за течащия в момента ЕвроБаскет 2025.

"Късмет, на всички, които продължават!", сподели баскетболният специалист.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Апоел Тел Авив надделя над Рилски спортист в София

Апоел Тел Авив надделя над Рилски спортист в София

  • 5 сеп 2025 | 23:13
  • 11238
  • 1
Убийствена забивка вдигна "градусите" на тренировка на Черно море (видео)

Убийствена забивка вдигна "градусите" на тренировка на Черно море (видео)

  • 5 сеп 2025 | 15:32
  • 2761
  • 1
Черно море с още едно ударно име в селекцията си

Черно море с още едно ударно име в селекцията си

  • 5 сеп 2025 | 14:48
  • 2005
  • 1
Берое с амбиции да изгради добър колектив и да се представи достойно в Еврокъп

Берое с амбиции да изгради добър колектив и да се представи достойно в Еврокъп

  • 5 сеп 2025 | 11:30
  • 593
  • 0
Баскетболистите на Берое са амбицирани за победи във всеки един двубой

Баскетболистите на Берое са амбицирани за победи във всеки един двубой

  • 5 сеп 2025 | 09:59
  • 574
  • 0
Даниел Клечков: Радвам се, че привлякохме опитни играчи в лигата

Даниел Клечков: Радвам се, че привлякохме опитни играчи в лигата

  • 5 сеп 2025 | 03:53
  • 1577
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успешен старт на европейските квалификации за България U21

Успешен старт на европейските квалификации за България U21

  • 5 сеп 2025 | 20:01
  • 30911
  • 22
Исторически български финал на US Open след изключителен обрат на Александър Василев

Исторически български финал на US Open след изключителен обрат на Александър Василев

  • 5 сеп 2025 | 22:31
  • 22488
  • 25
ЦСКА отново вкуси победата макар и в контрола

ЦСКА отново вкуси победата макар и в контрола

  • 5 сеп 2025 | 19:35
  • 28632
  • 25
Италия се развихри в дебюта на Гатузо

Италия се развихри в дебюта на Гатузо

  • 5 сеп 2025 | 23:40
  • 9756
  • 5
Франция реши трудния тест Украйна и стартира успешно квалификациите за Мондиал 2026

Франция реши трудния тест Украйна и стартира успешно квалификациите за Мондиал 2026

  • 5 сеп 2025 | 23:36
  • 6170
  • 11
Изиграха се нови десет мача от квалификациите за Мондиал 2026

Изиграха се нови десет мача от квалификациите за Мондиал 2026

  • 5 сеп 2025 | 23:41
  • 13235
  • 2