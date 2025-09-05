Популярни
Любомир Киров: Благодарим на Апоел за възможността да играем с такъв отбор

  • 5 сеп 2025 | 22:16
  • 452
  • 0

Старши треньорът на Рилски спортист Любомир Киров говори след загубата на неговия тим със 72:89 в приятелския мач срещу Апоел Тел Авив. Срещата бе отлична проверка за самоковци, които съвсем скоро ще се включат в квалификациите за Шампионската лига.

"Със сигурност много полезен мач за нас. Надявам се да сме помогнали на отбора на Апоел. Благодарим им, че имахме възможността да играем с такъв отбор. След две седмици започваме един много сериозен турнир, където ще срещнем доста силни отбори. Това днес ни показа какво още трябва да работим, за да стигнем нивото на средноевропейските отбори, които ще срещнем в Шампионската лига. Много полезен мач, смятам, че отборът на Апоел игра здраво. Опитахме се да отговорим, направихме много непредизвикани грешки, но генерално съм доволен от представянето на отбора. Разбира се, имаме доста резерви за някои играчи", каза Киров.

Апоел Тел Авив надделя над Рилски спортист в София
Апоел Тел Авив надделя над Рилски спортист в София

Това бе трета контрола за Рилски Спортист, което позволи и на специалиста да направи обобщение за подготовката на отбора му до този момент.

"Хареса ми това, че има отборен баскетбол, хареса ми това, че играчите се борят до последно, не се отказват. Разбира се, имахме доста пропуски – особено в защита, и също в нападение искаме да се напаснем още по-добре. Отборът не мога да кажа, че е нов, имаме трима нови състезатели, но ни трябва още време, за да изглеждаме по-добре в нападение. Смятам, че ще го направим", каза още Киров.

Специалистът бе запитан и какво се случва с Деян Карамфилов.

"След двата мача в Косово кракът му реагира, след като имаше проблеми миналата година. Мисля, че е от претоварване и след няколко дни почивка, терапия ще бъде налице за турнира в Самоков, който ще играем", уточни Киров.

След това треньорът говори и по-конректно за предстоящото предизвикателство в Шампионската лига.

"Смятам, че тази година отборът е по-добър от миналогодишния по ред причини. И гардът е различен – миналата година бяхме с друг пойнт гард и се надявам да изглеждаме по-добре", посочи Киров.

Накрая треньорът бе запитан и дали вече е оформил окончателния облик на състава си.

"Засега това е крайният състав на Рилски, но знаете – една селекция винаги е отворена, всичко се случва, но засега това е съставът на Рилски", завърши Киров.

