Евертън ще предложи нов договор на английски национал

Евертън иска да запази вратаря си Джордън Пикфорд и след края на договора му през 2027 година. Клубът от Висшата лига планира да предложи нов контракт на английския национал и да запази в състава си опитния страж. Пикфорд, който ще навърши 32 години следващия март, е смятан за важна част от състава на "карамелите" в близко бъдеще.

Грийлиш отново блести при успех на Евертън

По-рано през това лято 23-годишният защитник Джарад Брантуайт подписа дългосрочен договор с клуба от Мърсисайд. Джордън Пикфорд носи екипа на "сините" от 2017 година и има 76 мача за националния отбор на Англия. В края на август Евертън откри новия си стадион "Хил Дикинсън" с победа срещу Брайтън с 2:0.

Снимки: Gettyimages