Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. Евертън ще предложи нов договор на английски национал

Евертън ще предложи нов договор на английски национал

  • 5 сеп 2025 | 19:10
  • 314
  • 0
Евертън ще предложи нов договор на английски национал

Евертън иска да запази вратаря си Джордън Пикфорд и след края на договора му през 2027 година. Клубът от Висшата лига планира да предложи нов контракт на английския национал и да запази в състава си опитния страж. Пикфорд, който ще навърши 32 години следващия март, е смятан за важна част от състава на "карамелите" в близко бъдеще.

Грийлиш отново блести при успех на Евертън
Грийлиш отново блести при успех на Евертън

По-рано през това лято 23-годишният защитник Джарад Брантуайт подписа дългосрочен договор с клуба от Мърсисайд. Джордън Пикфорд носи екипа на "сините" от 2017 година и има 76 мача за националния отбор на Англия. В края на август Евертън откри новия си стадион "Хил Дикинсън" с победа срещу Брайтън с 2:0.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Де Бройне няма проблем, че не е капитан на Белгия

Де Бройне няма проблем, че не е капитан на Белгия

  • 5 сеп 2025 | 15:57
  • 1437
  • 0
Петима младежки национали на Люксембург са били хоспитализирани след катастрофа

Петима младежки национали на Люксембург са били хоспитализирани след катастрофа

  • 5 сеп 2025 | 15:50
  • 942
  • 0
Гюлер и Чалханоолу се заканиха, че испанците ги очаква тежка визита в Турция

Гюлер и Чалханоолу се заканиха, че испанците ги очаква тежка визита в Турция

  • 5 сеп 2025 | 15:40
  • 4967
  • 1
Аржентинец от Реал Мадрид: Меси искаше да ме убие, но аз му се извиних

Аржентинец от Реал Мадрид: Меси искаше да ме убие, но аз му се извиних

  • 5 сеп 2025 | 15:03
  • 10552
  • 5
Дан Бърн: Пожелавам на Исак всичко най-хубаво, освен когато играем срещу Ливърпул

Дан Бърн: Пожелавам на Исак всичко най-хубаво, освен когато играем срещу Ливърпул

  • 5 сеп 2025 | 14:38
  • 2968
  • 0
КОНМЕБОЛ дисквалифицира аржентински клуб от Копа Судамерикана

КОНМЕБОЛ дисквалифицира аржентински клуб от Копа Судамерикана

  • 5 сеп 2025 | 14:33
  • 1205
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България U21 1:0 Гибралтар U21, добри шансове за "лъвчетата"

България U21 1:0 Гибралтар U21, добри шансове за "лъвчетата"

  • 5 сеп 2025 | 19:29
  • 4065
  • 3
ЦСКА отново вкуси победата макар и в контрола

ЦСКА отново вкуси победата макар и в контрола

  • 5 сеп 2025 | 19:35
  • 1320
  • 0
Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

  • 5 сеп 2025 | 13:07
  • 45284
  • 92
Промените в ЦСКА продължават! "Червените" обявиха раздяла с важни фигури от ДЮШ

Промените в ЦСКА продължават! "Червените" обявиха раздяла с важни фигури от ДЮШ

  • 5 сеп 2025 | 17:01
  • 9252
  • 6
Никола Цолов направи важна крачка към вицешампионската титла във Формула 3

Никола Цолов направи важна крачка към вицешампионската титла във Формула 3

  • 5 сеп 2025 | 16:43
  • 6574
  • 2
Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

  • 5 сеп 2025 | 11:08
  • 12215
  • 0