Руснак доближава 100 партии без загуба, но губи ЕЛО

Гросмайстор Вадим Звягинцев тихомълком гради впечатляваща серия без загуба. 49-годишният руснак вече има 92 последователни партии в класически шах без поражение и е близо до символичната граница от 100. Интересното е, че вместо да се изкачва в ранглистата, той всъщност е изгубил 17 рейтингови точки!

Хикару Накамура спечели "Мики Маус турнир" по пътя към претендентите

Сред всички невероятни рекорди в шаха този на ГМ Магнус Карлсен – 125 поредни партии без загуба между 2018 и 2020 г. – от мнозина се смята за най-впечатляващ. Норвежецът, петкратен световен шампион, подобри рекорда на ГМ Дин Лиджън от 100 партии, като постигна 42 победи и 83 ремита срещу среден рейтинг на опонентите 2745 – на практика елита на световния топ 15.

Има и други рекорди, макар и в по-различен контекст – например ГМ Богдан Лалич изиграва 155 партии без загуба между 2010 и 2011 г., но срещу далеч по-ниско класирани съперници.

Проследяването на подобни серии е трудно и изисква работа с бази данни. 26-годишният италианец Стефано Ферара е свършил тази работа за Chess.com, използвайки FIDE бази данни. Той започнал да публикува статистиките си в Reddit, но сега е предоставил актуализиран списък на най-дългите активни серии без загуба.

На върха е именно Звягинцев със своите 92 партии. Въпреки че това е впечатляващо постижение, според формулата на ЕЛО руснакът всъщност е играл под очакванията си и е изгубил 17 точки от участия в домашни турнири. В пика на кариерата си през 2012 г. той има рейтинг 2688, а през 2003 г. е №23 в света. Звягинцев стана известен и с въвеждането на нестандартния дебют 1.e4 c5 2.Na3!? през 2005 г., който по-късно е използван и от Карлсен, Ян Непомнящи, Хикару Накамура, Ричард Рапорт и Петър Свидлер.

В серията си той има както противници с няколкостотин точки по-нисък рейтинг, така и силни гросмайстори като Максим Матлаков, Евгений Найер и Арсений Нестеров – макар че тези партии завършиха с кратки ремита.

По-надолу в списъка се открояват още имена. ГМ Джоу Дзянчао и ГМ Мануел Петросян имат по 70 поредни партии без загуба (срещу по-слаба конкуренция), но в техния случай рейтингът им е нараснал.

Любопитна е и серията на 16-годишния ГМ Абхиманю Мишра, който вече е с 56 партии без поражение след 5,5/9 на Fujairah Global Championship 2025. Индонезиецът ГМ Шон Кухенди пък е в серия от 46 партии без загуба, в които е натрупал цели 84 рейтингови точки.

ГМ Даниил Дубов също е непобеден през 2025 г., с резултат 31/45 срещу силни съперници със среден рейтинг 2583. Последното му поражение датира от турнира Купа Шънджън 2024 срещу ГМ Сюй Сяню. Американецът ГМ Самюъл Севян също е в „гореща серия“ с 35 партии без загуба.

Ферара подчертава, че сериите срещу по-слаби съперници крият риск: „Ако играеш турнир срещу противници с 200 или повече точки по-нисък рейтинг и направиш няколко ремита, можеш да губиш рейтинг дори с резултат 7/9. Това често се случва на по-възрастни играчи с рейтинг над 2500.“ Пример за това е ГМ Юрий Крупа, който при серия от 38 партии без загуба срещу съперници със среден рейтинг 2079 губи няколко точки.

На фона на дискусията около потенциалното класиране на ГМ Хикару Накамура за Турнира на претендентите чрез участие в „Мики Маус турнири“, списъкът показва, че мачовете срещу по-слаба конкуренция не гарантират покачване на рейтинг, а могат да доведат и до спад.

Стефанова и Салимова готови за голям турнир в Узбекистан

Много от играчите с дълги серии ще са под заплаха в следващите седмици, тъй като вчера стартира FIDE Grand Swiss 2025 в Самарканд, Узбекистан.

Снимка: Maria Emelianova/Chess.com