Стефанова и Салимова готови за голям турнир в Узбекистан

Гросмайстор Антоанета Стефанова и международен майстор Нургюл Салимова са българските представителки на големия шахматен турнир Grand Swiss. Въпреки че в името си турнира има "Swiss" - т.е. Швейцария - той се провежда в Узбекистан и се визира швейцарската система на игра, а не локацията на събитието.

В първи кръг Салимова ще играе с една от най-силните шахматистки в света Катерина Лагно, която беше сред нейните съперници и на миналогодишния Турнир на претендентките. Стефанова пък е изтеглена срещу 16-годишната представителка на Узбекистан Мадинабону Халилова.

Grand Swiss е най-силният турнир в двугодишния цикъл за мача за световната титла, а тазгодишното му издание е генерална репетиция за Узбекистан, който ще е домакин на Шахматната олимпиада догодина (град Самарканд).

България ще бъде представена и от гросмайстор Иван Чепаринов в мъжкия турнир.

При мъжете ще участва действащият световен шампион Гукеш Домараджу, а най-високо ранкираният по ЕЛО е сънародникът му от Индия Прагнананда Рамешбабу. Световните номер 1, 2 и 3 Магнус Карлсен, Хикару Накамура и Фабиано Каруана няма да се състезават в Узбекистан. Сред по-именитите състезатели са още Арджун Еригайси, французите Алиреза Фируджа и Максим Вашие-Лаграв, американецът Левон Аронян, руснаците Ян Непомнящи и Александър Гришчук, израелецът Борис Гелфанд, както и представителят на домакините от Узбекистан Нодирбек Абдусаторов.

Grand Swiss 2025 вече започна и ще се проведе до 15 септември. Надпреварата ще се проведе в 11 кръга по швейцарска система и е с общ награден фонд от 855 000 щатски долара. Завършилите на първите две позиции и при мъжете, и при жените ще получат правото да участват в Турнира на претендентите за световната титла по шахмат.