Гран При на Монако отново удължи договора си с Формула 1

По-малко от година след като подписа договор за домакинство на старт от Формула 1 до 2030 година, Автомобилният клуб на Монако удължи своето споразумение с Либърти Медия с още пет години. Това означава, че надпреварата за Гран При на Монако ще бъде част от календара на Формула 1 поне до 2035 година.

Състезанието в Княжеството е едно от тези, които формират първия сезон в историята на световния шампионат през 1950 година. След това то не се провежда като част от Формула 1 до 1955 година, но оттогава насам е практически неизменна част от всеки сезон в световния шампионат. Единственото изключение дойде през 2020 година, когато пандемията от COVID-19 доведе до отмяната на Гран При на Монако.

„Улиците на Монако ехтят със звука на Формула 1 от ранните дни на спорта, така че се радвам да обяви удължаването на споразумението за това фантастично събитие до 2035 година. Това е емблематично състезание, което е любимо на пилоти и фенове, с уникална атмосфера, благодарение на неговата локация в най-бляскавото Княжество в света.



„Искам да изкажа специални благодарности на Негово Светло Височество Принц Алберт II на Монако, президентът на Автомобилния клуб на Монако Мишел Боери и на всички замесени в гарантирането на дългосрочното бъдеще на това историческо партньорство“, заяви главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали по повод новия контракт на Гран При на Монако.

