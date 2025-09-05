Популярни
  Sportal.bg
Добромир Дафинов: Продължаваме да работим

  5 сеп 2025 | 13:34
Добромир Дафинов: Продължаваме да работим

Утре, СФК Светкавица 2014 (Търговище) играе в Аксаково с едноименния тим. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„Постигнахме първа победа. Най-хубавото е, че зарадвахме хората. Не сме изпаднали в еуфория. Успехът обаче ще ни помогне да работим по-спокойно. Разглеждаме всеки мач като финал. Важното е да излезем с максимална мобилизация и да изиграем пределно концентрирано 90-те минути. Естествено, искаме да увеличаваме и точковия си актив“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.

