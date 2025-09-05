Бьорн Борг за рака: Не послушах лекарите!

Легендата на тениса Бьорн Борг за пореден път доказа, че е истински боец както на корта, така и извън него. Знаменитият 69-годишен бивш шведски тенисист, обяви, че е успял да пребори „изключително агресивен“ рак на простатата, макар все още да ходи на периодични прегледи поради риск от повторна поява на болестта.

Легендарна личност в тениса с тежко заболяване

Борг направи това признание в последната глава на своите мемоари, които ще бъдат публикувани под заглавието „Heartbeats“, както и в интервю за агенция Associated Press (AP) по този повод.

В интервюто Борг разказва, че в момента няма признаци на заболяването, но продължава да ходи на редовни прегледи. „През 2024 г. претърпях операция за лечение на изключително агресивен рак на простатата, въпреки че в момента нямам нищо. Но на всеки шест месеца трябва да минавам преглед. Този процес не беше никак приятен. Но вече съм добре и се чувствам отлично“, обяви шведът.

В интервюто Борг признава, че по време на медицински преглед през септември 2023 г. лекарите открили нещо притеснително и въпреки че го посъветвали да не пътува за Laver Cup във Ванкувър същата година, той го направил. „Разбира се, че отидох във Ванкувър, не ги послушах“, обясни бившият тенисист.

След завръщането си от Laver Cup Борг се обърнал към лекарите за допълнителни изследвания, при които му е открит рак и му е потвърдено, че трябва да се оперира през февруари 2024 г. „Това бяха много трудни моменти, защото кой знае какво може да се случи“, коментира бившият тенисист, който също така призна, че през август е преминал преглед, който е установил, че е чист от болестта.

Борг описва битката си с рака в книгата си, сякаш е финал от "Големия шлем". „Сега имам нов съперник в лицето на рака – съперник, когото не мога да контролирам. Но ще го победя. Няма да се предам. Ще се боря всеки ден, сякаш е финал на Уимбълдън. А на тези финали се справям доста добре, нали?“, пише той, визирайки факта, че спечели пет поредни финала от шестте, които изигра, или шест от седем, ако броим и тази победа на Борг над рака.