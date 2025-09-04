Легендарна личност в тениса с тежко заболяване

Легендарният тенисист Бьорн Борг (69 г.) е болен от рак на простатата, става ясно от автобиографичната му книга "Сърдечни удари", която ще излезе официално на пазара на 18 септември.

Новината бе разпространена първо от шведския вестник "Експресен", позовавайки се на информация от италианския Amazon, където книгата се рекламира от дни.

В описанието на изданието се посочва, че шведската тенис икона, едно от величията в аристократичния спорт, се бори с тежко заболяване, за което досега не е имало публична информация.

Снимки: Imago