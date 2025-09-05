Андрей Андреев: Няма леко

Утре, вторият отбор на Септември (София) е домакин на Германея (Сапарева баня). Срещата е от шестия кръг на Югозападната Трета лига.

„Съперникът все още не е печелил мач в първенството. Това обаче не прави по-леко поредно изпитание за младите ни футболисти. Постигнахме добри резултати от началото на сезона. Ще търсим още следващ такъв в предстоящия двубой. Важното е да с движим възходящо, особено в игрово отношение“, коментира пред Sportal.bg Андрей Андреев, старши треньор на Септември II (София).