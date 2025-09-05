Популярни
  2. ОФК Костинброд
  3. Росен Крумов: Ще е битка

  • 5 сеп 2025 | 11:54
  • 115
  • 0
Едноименният тим на Костинброд приема утре Струмска слава (Радомир). Срещата е от шестия кръг на Югозападната Трета лига.

„Съперникът има с точка повече от нас. Това означава тежко изпитание за отбора ни. Ще играем срещу отбор, който само до преди три месеца беше в професионалния футбол. Ще е битка. От нас зависи дали ще е тежка за противника. Вярваме в потенциала си. Важното е да изиграем с пределна концентрация 90-те минути. Винаги излизаме за победа“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.

