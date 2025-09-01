Аржентина с исторически триумф на Мемориал "Хуберт Вагнер"

Мъжкият национален отбор на Аржентина по волейбол спечели 22-то издание на турнира "Хуберт Вагнер" в Краков. "Гаучосите" триумфираха за първи път в надпреварата, след като записаха три успеха.
Първо южноамериканците победиха съседите си от Бразилия с 3:0 (25:20, 25:22, 25:21).
В следващите два двубоя състезателите на Марсело Мендес надиграха Сърбия с 3:0 (25:20, 25:18, 25:17), и домакините от Полша с 3:1 (25:20, 21:25, 25:19, 26:24).
Втори завърши тимът на Бразилия, който отбеляза два успеха в турнира - над Полша с 3:0 (25:23, 25:20, 25:23), и над Сърбия с 3:1 (25:18, 22:25, 25:19, 27:25).
Трети останаха домакините от Полша с актив от 3 точки (1 победа, 2 загуби). "Червено-белите" успяха да се наложат само над Сърбия - с 3:0 (25:20, 25:13, 25:22).
Индивидуални награди:
MVP: Пабло Кукарцев (Аржентина)
Най-добър нападател: Бартош Курек (Полша)
Най-добър блокировач: Хоакин Галего (Аржентина)
Най-добър посрещач: Артур Бенто (Бразилия)
Най-добър разпределител: Матиас Санчес (Аржентина)
Двубоите бяха част от подготовката на отборите за световното първенство във Филипините - от 12 до 28 септември.
Аржентина стартира на Мондиала на 14 септември (неделя) - срещу Финландия, в група С на шампионата. Там са и Южна Корея и Франция.
Бразилия и Сърбия пък започват съответно срещу Китай и Чехия - в група Н на надпреварата.
Полша среща Румъния на 13 септември (събота), в двубой от група В. Там са и Катар и Нидерландия.