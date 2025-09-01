Популярни
Пресконференция и официална тренировка на националите по футбол преди мача с Испания
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Аржентина с исторически триумф на Мемориал "Хуберт Вагнер"

Аржентина с исторически триумф на Мемориал "Хуберт Вагнер"

  • 1 сеп 2025 | 17:53
  • 121
  • 0
Аржентина с исторически триумф на Мемориал "Хуберт Вагнер"

Мъжкият национален отбор на Аржентина по волейбол спечели 22-то издание на турнира "Хуберт Вагнер" в Краков. "Гаучосите" триумфираха за първи път в надпреварата, след като записаха три успеха.

Първо южноамериканците победиха съседите си от Бразилия с 3:0 (25:20, 25:22, 25:21).

В следващите два двубоя състезателите на Марсело Мендес надиграха Сърбия с 3:0 (25:20, 25:18, 25:17), и домакините от Полша с 3:1 (25:20, 21:25, 25:19, 26:24).

Втори завърши тимът на Бразилия, който отбеляза два успеха в турнира - над Полша с 3:0 (25:23, 25:20, 25:23), и над Сърбия с 3:1 (25:18, 22:25, 25:19, 27:25).

Трети останаха домакините от Полша с актив от 3 точки (1 победа, 2 загуби). "Червено-белите" успяха да се наложат само над Сърбия - с 3:0 (25:20, 25:13, 25:22).

Индивидуални награди:

MVP: Пабло Кукарцев (Аржентина) 
Най-добър нападател: Бартош Курек (Полша) 
Най-добър блокировач: Хоакин Галего (Аржентина)

Най-добър посрещач: Артур Бенто (Бразилия)

Най-добър разпределител: Матиас Санчес (Аржентина)

Двубоите бяха част от подготовката на отборите за световното първенство във Филипините - от 12 до 28 септември.

Аржентина стартира на Мондиала на 14 септември (неделя) - срещу Финландия, в група С на шампионата. Там са и Южна Корея и Франция.

Бразилия и Сърбия пък започват съответно срещу Китай и Чехия - в група Н на надпреварата.

Полша среща Румъния на 13 септември (събота), в двубой от група В. Там са и Катар и Нидерландия.

