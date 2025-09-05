Сабаленка: Много съм щастлива, че отново съм на финала

Арина Сабаленка говори, след като се класира за финала на US Open.

Сабаленка разплака публиката в САЩ и ще опита да дублира титлата си

“Трябваше да работя наистина усилено, за да постигна тази победа. Невероятно съм щастлива, че победих Джесика. Тя е страхотна тенисистка и истински боец. Винаги са трудни мачове с нея. Много съм щастлива, че отново съм на финала. Надявам се, че ще мога да стигна докрай отново. И разбира се, благодаря ви, момчета, за невероятната атмосфера”, каза Сабаленка.

Sabalenka on her upcoming Battle of the Sexes match against Nick Kyrgios



Aryna: “I'll definitely go out there, and I'll try my best to kick his ass” 😂



“Is it a good thing for women's tennis?”



Aryna: It's gonna be good thing if I'll be able to beat him.”



(via US Open Press) pic.twitter.com/STDYhmW7jk — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2025

Това ще бъде трети пореден финал за беларуската тенисистка, която през 2023 г. загуби, но през 2024 г. го спечели.