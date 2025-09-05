Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Даниел Клечков: Радвам се, че привлякохме опитни играчи в лигата

Даниел Клечков: Радвам се, че привлякохме опитни играчи в лигата

  • 5 сеп 2025 | 03:53
  • 113
  • 0
Даниел Клечков: Радвам се, че привлякохме опитни играчи в лигата

Старши треньорът на мъжкия баскетболен Берое говори пред БТА преди днешната открита тренировка на неговия тим и сподели мнението си за селекцията до момента, подготовката, очакванията си за сезона в Националната баскетболна лига и целите, които си поставя.

„Радваме се, че успяхме да привлечем състезателите, с които разполагаме. Много е трудно да определя на 100 процента качествата на чужденците. Българските играчи познаваме добре. Не е тайна, че имахме желание да запазим отбора от миналата година, но не успяхме. Затова се радвам, че привлякохме опитни играчи в лигата. Много се надявам чуждестранните попълнения да бъдат това, което търсихме. Да направят разлика и да бъдем конкурентноспособен отбор, какъвто бяхме миналата година. Селекцията е отворена докато ни позволяват правилата на федерацията. Има много време. Нека всички са здрави и оправдаят доверието на ръководство и треньорски щаб“, каза Клечков.

Той посочи, че в предстоящите шест контролни срещи иска отборът да се сработи и окомплектова напълно.

„Ще държим да затвърдим идеите, които имаме за играта в защита. Трябва да бъдем готови за първия мач от първенството“, каза треньорът.

Относно предстоящия сезон в НБЛ Даниел Клечков изрази желание неговите баскетболисти да успеят да влязат в топ 4.

„Целите ни са да играем за победа във всеки един мач, независимо от съперника. Миналата година бяхме шести, а тази година искаме да влезем в четворката. Дали ще успеем да го постигнем времето ще покаже. Сега разполагаме с Дешон Парсънс, който е с профилна на Антъни Уокър, но искам да отбележа, че Уокър до декември бе лидер на отбора, но след това не съм съгласен, че той даде нужното отборът да продължи с победите“, подчерта той.

