Ново начало за Никола Димитров

От 1 септември 2025 г. гл. ас. д-р Никола Димитров – помощник-треньор на националния отбор на България за мъже до 19 години, който се класира шести на Световното първенство в Ташкент – заема нова лидерска роля в образованието. Той е назначен за изпълняващ длъжността заместник-ректор на Университета по застраховане и финанси (УЗФ).

Никола Димитров е добре познат в българската волейболна общност. В последните години той съчетава академична кариера и треньорска практика, изграждайки младите таланти в клубовете и националните гарнитури. От създаването на ВА „Лъвски Сърца“ той вдъхновява подрастващите да бъдат дисциплинирани, смели и да се държат като лидери – не само на игрището, но и в живота.

Назначението му в УЗФ е признание за тази философия: и в спорта, и в образованието целта е да се създават лидери – а не просто дипломанти или състезатели.

Кариерата на Никола Димитров е богата и многопластова:

• Национален отбор U19 (мъже) – помощник-треньор (2024–2025), с участие в Световното първенство в Ташкент и престижното шесто място. Женски клубен волейбол – работил като помощник-треньор и старши треньор в Левски София, ВК Драгоман, както и в националните гарнитури при девойките U17 и U20.

• Академична роля – преподавател и изследовател, с утвърдено място в научните среди.

• Основател на ВА „Лъвски Сърца“ – проект, чрез който съчетава спортната методика с възпитателна мисия.