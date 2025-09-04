Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България ще опита да се противопостави на звездната селекция на Испания - на живо с атмосферата и съставите преди мача
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Решиха ли 2 сантиметра проблемите на Баная?

Решиха ли 2 сантиметра проблемите на Баная?

  • 4 сеп 2025 | 20:13
  • 300
  • 0

Проблемите на Франческо Баная с чувството в предницата на Desmosedici GP25 от началото на годината са добре документирани, но италианецът смята, че най-накрая е намерил решение за тези си трудности.

Двукратният световен шампион говори пред медиите преди Гран При на Каталуния и коментира големите промени, които той направи по своя мотор в хода на уикенда в Унгария преди две седмици. На „Балатон Парк“ Баная остана едва 15-и в квалификацията, неговата най-задна стартова позиция през сезона, и реши да направи доста сериозни промени по своя мотоциклет и за спринта, и за състезанието на унгарското трасе.

Пред медиите на „Каталуния“ италианецът разказа малко по-подробно за промените, които е направил и обясни, че след тях той се е доближил до усещането, което е имал през миналата година. Основната разлика е, че сега той може спокойно да спира под наклон, което му е било изключително трудно от началото на годината.

„Говорим за малко по-малко от два сантиметра. Бяхме в най-слабия ни момент през сезона и беше точният момент да изпробваме нещо наистина различно. Винаги имам максимална увереност, успявам да нулирам чувствата си, за да имам правилния подход към всеки уикенд.

„Но след това веднага достигам до лимита и ми е трудно да го надскоча. В последното състезание аз можех да следвам другите пилоти и да изпреварвам, да контролирам подаването на газ и консумацията на гориво. Беше фантастично. Това ми дава надежда, че мога да започна този уикенд в друга посока.

„В сравнение с преди, сега аз мога да спирам в завоите, докато запазвам ъгъла на наклон, което ми липсваше от началото на сезона. Ако не можеш да спираш в наклон, тогава си прецакан. Това беше моят проблем.

„Бяхме изпробвали компромисни решения, но сега разбрахме, че половинчатите решения никога не работят. Все едно се върнахме към миналото. Винаги е ход на отчаянието, когато правиш толкова големи промени в настройките“, обясни Баная.

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Никола Цолов охлади страстите за бъдещето му във Формула 2

Никола Цолов охлади страстите за бъдещето му във Формула 2

  • 4 сеп 2025 | 15:49
  • 14177
  • 11
Хаджар: Догодина ще бъде перфектният момент да отида в Ред Бул

Хаджар: Догодина ще бъде перфектният момент да отида в Ред Бул

  • 4 сеп 2025 | 15:41
  • 715
  • 0
Шумахер: Верстапен щеше да се бори за титлата с колата на Рейсинг Булс

Шумахер: Верстапен щеше да се бори за титлата с колата на Рейсинг Булс

  • 4 сеп 2025 | 15:23
  • 954
  • 2
Производителите ще дискутират връщането на V8 моторите

Производителите ще дискутират връщането на V8 моторите

  • 4 сеп 2025 | 15:08
  • 758
  • 0
Спортният уикенд на мечтите: Гран При на Италия и мач на Милан

Спортният уикенд на мечтите: Гран При на Италия и мач на Милан

  • 4 сеп 2025 | 14:40
  • 824
  • 0
Нашето търпение ще помогне на Никола Цолов

Нашето търпение ще помогне на Никола Цолов

  • 4 сеп 2025 | 14:29
  • 4583
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на България и Испания, Илиев залага на дебютант

11-те на България и Испания, Илиев залага на дебютант

  • 4 сеп 2025 | 20:17
  • 8133
  • 0
Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

  • 4 сеп 2025 | 17:30
  • 17252
  • 41
Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 53063
  • 141
Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

  • 4 сеп 2025 | 16:50
  • 16841
  • 6
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 41452
  • 105
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 9647
  • 1