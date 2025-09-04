Решиха ли 2 сантиметра проблемите на Баная?

Проблемите на Франческо Баная с чувството в предницата на Desmosedici GP25 от началото на годината са добре документирани, но италианецът смята, че най-накрая е намерил решение за тези си трудности.

Двукратният световен шампион говори пред медиите преди Гран При на Каталуния и коментира големите промени, които той направи по своя мотор в хода на уикенда в Унгария преди две седмици. На „Балатон Парк“ Баная остана едва 15-и в квалификацията, неговата най-задна стартова позиция през сезона, и реши да направи доста сериозни промени по своя мотоциклет и за спринта, и за състезанието на унгарското трасе.

Пред медиите на „Каталуния“ италианецът разказа малко по-подробно за промените, които е направил и обясни, че след тях той се е доближил до усещането, което е имал през миналата година. Основната разлика е, че сега той може спокойно да спира под наклон, което му е било изключително трудно от началото на годината.

„Говорим за малко по-малко от два сантиметра. Бяхме в най-слабия ни момент през сезона и беше точният момент да изпробваме нещо наистина различно. Винаги имам максимална увереност, успявам да нулирам чувствата си, за да имам правилния подход към всеки уикенд.



„Но след това веднага достигам до лимита и ми е трудно да го надскоча. В последното състезание аз можех да следвам другите пилоти и да изпреварвам, да контролирам подаването на газ и консумацията на гориво. Беше фантастично. Това ми дава надежда, че мога да започна този уикенд в друга посока.



„В сравнение с преди, сега аз мога да спирам в завоите, докато запазвам ъгъла на наклон, което ми липсваше от началото на сезона. Ако не можеш да спираш в наклон, тогава си прецакан. Това беше моят проблем.



„Бяхме изпробвали компромисни решения, но сега разбрахме, че половинчатите решения никога не работят. Все едно се върнахме към миналото. Винаги е ход на отчаянието, когато правиш толкова големи промени в настройките“, обясни Баная.

