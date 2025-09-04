УС на БФЛА на днешното си заседание насрочи ново общо събрание, на 8 ноември

Георги Павлов беше избран за председател на Българска федерация по лека атлетика на проведено заседание на стария Управителен съвет, управлявал организацията и преди Общото събрание на 1 август 2025 г. С този акт се преодолява проблемът с двувластието пред институциите и се създават условия за ефективна дейност на федерацията. По предложение на Георги Павлов, както беше обещано дни след събранието на 1 август, Управителният съвет взе решение да бъде свикано Общо изборно събрание на 8 ноември 2025 г. На него ще бъдат предложени обещаните вече от Павлов промени в устава на БФЛА, съобразени както с актуалните нужди на българската атлетика, така и с измененията, приети на конгресите на Световната и Европейската атлетика.

"Предложих на УС, наред с промените в устава, събранието да бъде и изборно. Смятам за редно да се съобразя с искането на клубовете, подписалите се в декларацията от елитни български атлети - олимпийски, световни, европейски и републикански шампиони, медалисти и състезатели, както и Ивет Лалова, които призоваха за ново събрание. Радвам се, че постигнахме единодушие по темата с бившия председател Иван Колев и се надявам съдебните жалби, свързани с Общото събрание от 1 август, да бъдат оттеглени. Това ще ни даде възможност да започнем на чисто, да работим заедно в спокойна обстановка за развитието на българската лека атлетика,“ заяви Георги Павлов.

С настоящите решения БФЛА подчертава своята ангажираност към стабилност, прозрачност и доверие в работата си с клубовете, партньорите и институциите, подчертават от централата.