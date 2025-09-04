Американски софтуер за тренировки ще бъде въведен в СК „Калоян – Ладимекс“

Нови американски софтуерни платформи за тренировки ще бъдат въведени в спортен клуб „Калоян – Ладимекс“ в Перник, това съобщи за БТА старши инструкторът Иво Иванов. Клубът развива дейност в сферата на таекуон-до ITF, както и по аеробика, спининг, канго джъмпс и др. Интелигентните системи за проследяване на натоварването – пулсомери, MyZone, Ga Move.ai, ще спомагат цяла група от трениращи да бъдат проследявани от треньорите. Така в реално време ще бъдат изписвани постигнатите резултати и какъв вид натоварване е постигнато.

Със специализираните софтуери спортистите ще могат да бъдат заснемани, като това ще бъде от полза на състезателите по таекуон–до, които се готвят за предстоящи състезания, уточни Иво Иванов.

„По този начин ще можем да наблюдаваме дали изпълняват правилно движенията от всички страни. Това ще е особено полезно при подготовката в дисциплината „форма“. В реално време и без да се налага да закачаме уреди по телата ние ще проследяваме физическото състояние и кондиция, натовареността, а също и качеството на движението и правилното изпълнение на ударите“, коментира още Иванов.

В тренировките на помощ е и изкуственият интелект, чрез който също се проследяват чистотата на изпълнение ударите и изпълнение на движенията в дисциплината „форма“. Той изрази надеждата някога изкуствения интелект да служи за оценка на състезателите по време на състезанията, като по този начин да се изолира допускането на грешка от човешкия фактор.

„Спортните зали вече не са само място за индивидуална тренировка. Те се превръщат в общности, където хора от различни възрасти и интереси намират приятели и подкрепа. Родители могат да тренират докато децата им спортуват, а социалната връзка е толкова важна, колкото и физическата подготовка“, коментира още Иванов.

Съоръжението разполага със зона за родителите, в която да работят, почиват или да общуват помежду си. От години в клуба се развиват програми за хора със специални потребности или с увреждания, допълни инструкторът.