Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Американски софтуер за тренировки ще бъде въведен в СК „Калоян – Ладимекс“

Американски софтуер за тренировки ще бъде въведен в СК „Калоян – Ладимекс“

  • 4 сеп 2025 | 17:47
  • 168
  • 0
Американски софтуер за тренировки ще бъде въведен в СК „Калоян – Ладимекс“

Нови американски софтуерни платформи за тренировки ще бъдат въведени в спортен клуб „Калоян – Ладимекс“ в Перник, това съобщи за БТА старши инструкторът Иво Иванов. Клубът развива дейност в сферата на таекуон-до ITF, както и по аеробика, спининг, канго джъмпс и др. Интелигентните системи за проследяване на натоварването – пулсомери, MyZone, Ga Move.ai, ще спомагат цяла група от трениращи да бъдат проследявани от треньорите. Така в реално време ще бъдат изписвани постигнатите резултати и какъв вид натоварване е постигнато.

Със специализираните софтуери спортистите ще могат да бъдат заснемани, като това ще бъде от полза на състезателите по таекуон–до, които се готвят за предстоящи състезания, уточни Иво Иванов.

„По този начин ще можем да наблюдаваме дали изпълняват правилно движенията от всички страни. Това ще е особено полезно при подготовката в дисциплината „форма“. В реално време и без да се налага да закачаме уреди по телата ние ще проследяваме физическото състояние и кондиция, натовареността, а също и качеството на движението и правилното изпълнение на ударите“, коментира още Иванов.

В тренировките на помощ е и изкуственият интелект, чрез който също се проследяват чистотата на изпълнение ударите и изпълнение на движенията в дисциплината „форма“. Той изрази надеждата някога изкуствения интелект да служи за оценка на състезателите по време на състезанията, като по този начин да се изолира допускането на грешка от човешкия фактор.

„Спортните зали вече не са само място за индивидуална тренировка. Те се превръщат в общности, където хора от различни възрасти и интереси намират приятели и подкрепа. Родители могат да тренират докато децата им спортуват, а социалната връзка е толкова важна, колкото и физическата подготовка“, коментира още Иванов.

Съоръжението разполага със зона за родителите, в която да работят, почиват или да общуват помежду си. От години в клуба се развиват програми за хора със специални потребности или с увреждания, допълни инструкторът.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Наковски преди битката в Испания: Чувствам се по-силен от всякога

Наковски преди битката в Испания: Чувствам се по-силен от всякога

  • 4 сеп 2025 | 14:26
  • 870
  • 0
Насурдин Имавов: Ще съм претендент за титла след победа на UFC Париж

Насурдин Имавов: Ще съм претендент за титла след победа на UFC Париж

  • 4 сеп 2025 | 13:54
  • 378
  • 0
35 години по-късно Рой Джоунс получи олимпийското си злато

35 години по-късно Рой Джоунс получи олимпийското си злато

  • 4 сеп 2025 | 13:35
  • 816
  • 2
Андерсън Силва ще получи 10 милиона долара от споразумение с UFC

Андерсън Силва ще получи 10 милиона долара от споразумение с UFC

  • 4 сеп 2025 | 12:47
  • 702
  • 0
Макгрегър с апел към ирландците преди президентските избори

Макгрегър с апел към ирландците преди президентските избори

  • 4 сеп 2025 | 12:42
  • 721
  • 1
Алекс Перейра призна, че e излъгал феновете си

Алекс Перейра призна, че e излъгал феновете си

  • 4 сеп 2025 | 12:18
  • 606
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

  • 4 сеп 2025 | 17:30
  • 9481
  • 22
Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 47157
  • 127
Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

  • 4 сеп 2025 | 16:50
  • 11824
  • 2
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 35243
  • 90
С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

  • 4 сеп 2025 | 11:23
  • 20579
  • 10
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 7667
  • 1