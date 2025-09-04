Популярни
Вход / Регистрирай се
  2. Лека атлетика
Звезди в тласкането на гюле се изправят една срещу друга в Пекин преди сблъсъка на Световното

В неделя (7 септември) Пекин е домакин на последния турнир от златната верига на Световния атлетически континентален тур преди Световното първенство по лека атлетика в Токио 25. Поради тази причина сред участниците има както атлети, търсещи финална проверка на формата си преди голямото шоу, така и такива, които се стремят към реабилитация, след като са пропуснали селекцията за шампионата.

Сара Митън търси по малко и от двете. Двукратната световна шампионка в зала ще се отправи към Токио следващата седмица като една от фаворитките за медал в тласкането на гюле. Този уикенд обаче тя може да почувства, че има какво да доказва, след като пропусна победата на финала на Диамантената лига миналата седмица.

Първоначално канадката беше обявена за шампионка, но по-късно победният ѝ опит беше отсъден като фал. Спомените от това състезание без съмнение ще бъдат мотивиращ фактор, когато тя влезе в кръга в неделя.

В хвърлянето на копие при жените има силно китайско присъствие. Световната рекордьорка за девойки под 20 години Ян Зий, която по-рано тази година подобри рекорда си до 65.89 м, ще се изправи срещу двете жени, които ще представят Китай в тази дисциплина в Токио по-късно този месец: Дай Кянкян и азиатската шампионка Су Лингдан.

Снимки: Gettyimages

