Швьонтек критикува журналист след отпадането си: Вие имате ли нужда от почивка?

Полската тенисистка Ига Швьонтек не успя да се справи с четвъртфиналния си мач на US Open срещу американката Аманда Анисимова и загуби в два сета. След разгрома, който някогашната световна номер едно нанесе на домакинската състезателка на финала на "Уимбълдън" в Лондон, дойде отговорът на съперницата ѝ . А актуалната номер две в ранглистата понесе тежко загубата. Това си пролича и на пресконференцията, на която в началото отказа да коментира мача си и веднага даде думата на присъстващите журналисти за техните въпроси. От публиката получи въпрос за натоварената си програма през лятото, дали не е уморена от нея и дали не се нуждае от психическа почивка.

„Защо го казвате?“ избухна тенисистката. Журналистът отговори, че Швьонтек просто има много мачове зад гърба си и дали не очаква с нетърпение почивка. Полякинята отговори, че той трябва да разговаря с ръководителите, които съставят целогодишния график. Но това не беше всичко.

Впоследствие тя върна въпроса на журналиста: „Вие имате ли нужда от психическа почивка?“ Той реагира объркано, а Швьонтек му каза, че така изглежда. Той потвърди, че има нужда. И така световната номер две го довърши: „Тогава какво правите тук?“

Журналистът заяви, че ще остане до края на US Open, на което полякинята му пожела „късмет“. По-късно все пак коментира представянето си, което не беше достатъчно добро срещу Анисимова.

„През целия турнир може би не сервирах най-добре, но тъй като съперничката връщаше толкова добре, разликата беше очевидна. И без това не тренирах сервиса между мачовете, така че трябва да го оставя така и да се съсредоточа върху следващите турнири“, отбеляза тя.

Швьонтек, която няма да се върне на позицията световна номер едно пред беларускинята Арина Сабаленка, вече е изцяло фокусирана върху азиатското турне.

