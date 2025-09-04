Популярни
Швьонтек критикува журналист след отпадането си: Вие имате ли нужда от почивка?

  • 4 сеп 2025 | 17:27
  • 643
  • 0
Полската тенисистка Ига Швьонтек не успя да се справи с четвъртфиналния си мач на US Open срещу американката Аманда Анисимова и загуби в два сета. След разгрома, който някогашната световна номер едно нанесе на домакинската състезателка на финала на "Уимбълдън" в Лондон, дойде отговорът на съперницата ѝ . А актуалната номер две в ранглистата понесе тежко загубата. Това си пролича и на пресконференцията, на която в началото отказа да коментира мача си и веднага даде думата на присъстващите журналисти за техните въпроси. От публиката получи въпрос за натоварената си програма през лятото, дали не е уморена от нея и дали не се нуждае от психическа почивка.

„Защо го казвате?“ избухна тенисистката. Журналистът отговори, че Швьонтек просто има много мачове зад гърба си и дали не очаква с нетърпение почивка. Полякинята отговори, че той трябва да разговаря с ръководителите, които съставят целогодишния график. Но това не беше всичко.

Впоследствие тя върна въпроса на журналиста: „Вие имате ли нужда от психическа почивка?“ Той реагира объркано, а Швьонтек му каза, че така изглежда. Той потвърди, че има нужда. И така световната номер две го довърши: „Тогава какво правите тук?“

Журналистът заяви, че ще остане до края на US Open, на което полякинята му пожела „късмет“. По-късно все пак коментира представянето си, което не беше достатъчно добро срещу Анисимова.

Анисимова взе сладко отмъщение от Швьонтек за загубата на "Уимбълдън"

„През целия турнир може би не сервирах най-добре, но тъй като съперничката връщаше толкова добре, разликата беше очевидна. И без това не тренирах сервиса между мачовете, така че трябва да го оставя така и да се съсредоточа върху следващите турнири“, отбеляза тя.

Швьонтек, която няма да се върне на позицията световна номер едно пред беларускинята Арина Сабаленка, вече е изцяло фокусирана върху азиатското турне.

Снимки: Imago

