Важна информация за феновете преди България - Испания

  • 4 сеп 2025 | 16:25
  • 1058
  • 0
Важна информация за феновете преди България - Испания

Във връзка с огромния зрителски интерес към днешната световна квалификация между България и Испания призоваваме всички фенове, притежаващи билети за двубоя, да заемат местата си на трибуните на “Васил Левски” възможно най-рано, информираха от БФС.

Вратите на стадиона ще отворят в 19:45 ч.

Meтрото в София ще работи с удължено работно време до 00:30 ч.

Напомняме, че в мига, в който прозвучи българският химн, ще настъпи моментът за нашата специално подготвена хореография.

За всички фенове, които не успяха да се сдобият с билети за мача, е изградена специална видеостена на стадион “Юнак”, където нашата фензона ще отвори врати в 18:00 ч.

