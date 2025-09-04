Селекционерът на Испания се отказа от двама за двубоя днес

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте определи групата си от футболисти за сблъсъка с България на “Васил Левски” тази вечер. За да се вмъкне в разрешения брой от 23 играчи, той се отказа от двама от извиканите. Това са централният защитник на Атлетик Билбао Даниел Вивиан и нападателят на Райо Валекано Хорхе де Фрутос.

Слушай на живо: България - Испания

Така сега в списъка за мача са 20 полеви състезатели и тримата вратари - Унай Симон, Давид Рая и Алекс Ремиро.

Световната квалификация започва в 21:45 часа.

С какъв състав Испания ще излезе срещу България?