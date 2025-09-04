Васил Терзиев прие шефа на испанския футбол

Часове преди дългоочаквания двубой между България и Испания кметът на София Васил Терзиев прие в офиса си делегация, начело на която беше новият президент на Испанската футболна федерация Рафаел Лоусан.
“На нея бяха обсъдени различни въпроси от взаимен интерес, разгледани бяха бъдещи инициативи за сътрудничество, както и имаше традиционна размяна на подаръци. Президентът на централата подари на градоначалника персонализирана фланелка на испанския национален отбор, броени часове преди първия мач, който „Ла Роха“ ще изиграе в своята история на българска земя. От своя страна Терзиев връчи на Лоусан медал с герба на град София, както и книга за българската столица”, съобщават от испанската федерация.
В сряда пък Лоусан беше на вечеря с президента на БФС Георги Иванов и посети посолството на Испания в София. Там той се видя с посланик Мигел Алонсо Берио, на когото също подари фланелка на националния тим.