Бразилия победи Франция и среща Италия на полуфинал на Мондиал 2025

Женският национален отбор на Бразилия се класира на полуфинал на Световното първенство в Тайланд.

“Селесао” стигна до чиста, но не много лесна победа над Франция с 3:0 (27:25, 33:31, 25:19) в 1/4-финален сблъсък, изигран в Банкок.

Така “Селесао”, който е воден от Жозе “Зе” Роберто Гимараеш попада в четворката за втори пореден път и общо 7-и. До момента Бразилия не е печелила трофей, като има зад гърба си 4 финала.

Франция пък отбелязва второто си най-добро класиране от четирите си участия - през далечната 1952 г., когато е първото участие на отбора, завършва 7-и.

Италия срази Полша и е на полуфинал на Световното

Бразилия ще срещне па полуфинал олимпийските шампионки от Париж 2024 от Италия на 6 септември (събота) от 16:30 часа.

Бразилските волейболистки доминираха от началото на срещата до средата на първата част (13:10), след което постепенно играта продължи равностойно. До края играта бе доста оспорвана, но в крайна сметка момичетата на Зе Роберто измъкнаха успеха и поведоха в мача след 27:25.

С преднина на южноамериканките започна и втората част (4:2), след което френските националки поеха инициативата (7:5). Те диктуваха положението през по-голямата част от времето, но в ключовите моменти (19:16) се усетиха колебания и бразилките стигнаха до обрат (24:22). Те обаче не успяха да отразят първите два геймбола и интригата се завърна. След оспорвана игра вицешампионките от 2022 г. надделяха с 33:31.

В третия гейм двата тима бяха равностойни, след което в средата (14:11) Бразилия взе превес, доминирайки изцяло до края на срещата и спечели третата част с категоричното 25:19.

Родената в Мюнхен (Германия) Юлия Бергман стана най-резултатна за “Селесао” със 17 точки.

Капитанът Габи Гимараеш добави 13 точки (1 ас).

Росамария Монтибелар се отличи с 12 точки.

Елен Казо бе най-резултатна в мача с 20 точки (1 ас, 1 блок) за Франция.

Maç sonu Fransızların üzüntüsü pic.twitter.com/Unfh3ldCaD — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) September 4, 2025

Иман Ндайе добави 15 точки.

🇫🇷 Iman Ndiaye gra z głową



Choć po tym punkcie zepsuła zagrywkę 😐#WWCH2025 | #WWCH2025Thailand pic.twitter.com/2gKZ0uhDKk — VolleyViper (@siatawpl) September 4, 2025

Амели Ротар се отчете с 10 точки (1 блок).