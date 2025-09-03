Италия срази Полша и е на полуфинал на Световното

Олимпийските шампионки от Париж 2024 и победителки в Лигата на нациите от 2025 година от Италия се класираха на полуфинал на Световното първенство в Тайланд.
Момичетата на легендарния Хулио Веласко сразиха категорично Полша с 3:0 (25:17, 25:21, 25:18) във втория 1/4-финал на Мондиал 2025 в Банкок.
“Адзурите” категорично надиграха Полша и заслужено стигнаха до полуфиналите, където ще срещнат победителя от двойката Бразилия - Франция.
Втори съдия на двубоя бе Ивайло Иванов.
Звездата на Италия Паола Егону се развихри с 20 точки (1 блок).
Сара Фаар добави 12 точки (4 блока) за успеха на “Скуадра адзура”.
Магдалена Стисяк реализира 15 точки (3 блока) за Полша.
Паулина Дамаске добави още 9 точки (2 блока).