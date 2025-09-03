Италия срази Полша и е на полуфинал на Световното

Олимпийските шампионки от Париж 2024 и победителки в Лигата на нациите от 2025 година от Италия се класираха на полуфинал на Световното първенство в Тайланд.

Момичетата на легендарния Хулио Веласко сразиха категорично Полша с 3:0 (25:17, 25:21, 25:18) във втория 1/4-финал на Мондиал 2025 в Банкок.

“Адзурите” категорично надиграха Полша и заслужено стигнаха до полуфиналите, където ще срещнат победителя от двойката Бразилия - Франция.

Втори съдия на двубоя бе Ивайло Иванов.

Звездата на Италия Паола Егону се развихри с 20 точки (1 блок).

Сара Фаар добави 12 точки (4 блока) за успеха на “Скуадра адзура”.

Магдалена Стисяк реализира 15 точки (3 блока) за Полша.

Паулина Дамаске добави още 9 точки (2 блока).

#Thailand2025: 🇮🇹 ITALY 3-0 POLAND 🇵🇱



The Azzurre stay unstoppable! 🔥



The world’s #1 ranked team — reigning Olympic and #VNL champions — celebrate their 34th straight win and advance to their fourth successive #WWCH semifinal, staying firm in their chase for a second-ever… pic.twitter.com/fwgMePL0bB — Volleyball World (@volleyballworld) September 3, 2025