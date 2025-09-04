Фрейзър-Прайс за Олимпиадата в Париж: Този момент просто ми беше отнет

След шокиращото си оттегляне от Олимпийските игри в Париж, дълбоко наранената Шели-Ан Фрейзър-Прайс е решена да сложи край на кариерата си по своите собствени правила на последното си Световно първенство в Токио. Ямайката отново се върна към Олимпийските игри в Париж, където се оттегли от полуфинала на 100 метра при жените.

Десеткратната световна шампионка се класира убедително за полуфиналите, след като завърши втора в сериите на 100 метра, но така и не се появи на старта в следващата фаза.

Тя многократно е говорила за този момент, показвайки колко е била наранена от неочаквания край на олимпийското си пътуване. В сериите тя записа време от 10.92 секунди и изглеждаше уверена преди полуфинала.

Въпреки това, след като се оттегли, се появиха информации, че ѝ е бил отказан достъп до стадиона, което е нарушило предсъстезателната ѝ подготовка.

Макар в крайна сметка достъпът да ѝ е бил предоставен, Шели-Ан Фрейзър-Прайс вече била взела решението си. По-късно ръководителят на мисията на Ямайка заяви, че оттеглянето се дължи на контузия в подколянното сухожилие.

Шели-Ан Фрейзър-Прайс е решена да компенсира олимпийската загуба

Сега Шели-Ан Фрейзър-Прайс се готви да се състезава на своето девето и последно Световно първенство по лека атлетика в Tokyo. Този път тя е решена да напусне световната сцена по своите собствени правила.

"Чувствах, че отиването в Париж беше трудно. Беше тежко. Но усещах, че съм направила достатъчно, така че сякаш този момент просто ми беше отнет. Вярвам, че не получих възможността наистина да направя това, което знам, че можех“, заяви Шели-Ан Фрейзър-Прайс пред световните медии по време на видеоконферентен разговор на World Athletics.

"Беше болезнено. За първи път в цялата ми кариера не успях да застана на старт. И ако някой ме познава, знае, че без значение какво се случва, аз ще бъда на линия. Беше сърцераздирателно и нещо, което ми беше трудно да разбера.

Имала съм контузии и преди, имала съм неуспехи, но винаги съм била корава и съм се справяла. Този път не успях дори да стигна до стартовата линия.“

Шели-Ан Фрейзър-Прайс добави, че е получила паник атака след оттеглянето си от 100-те метра и призна, че е било много тежко.

Токио представлява символично затваряне на кръга за Шели-Ан Фрейзър-Прайс.

На Световното първенство по лека атлетика през 2007 г. в Осака тогава 20-годишната Шели-Ан Фрейзър-Прайс пътува като резерва за отбора на Ямайка в щафетата 4x100 метра. След като бяга в сериите, тя печели сребърен медал, когато отборът завършва втори на финала.

Година по-късно на Олимпийските игри в Пекин тя си осигурява златото на 100 метра, с което поставя началото на период на доминация, рядко виждан в женския спринт.

На 37 години Шели-Ан Фрейзър-Прайс гледа философски на своята знаменита кариера и отдава дълголетието си на своята устойчивост.

Снимки: Gettyimages