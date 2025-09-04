Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Тебого: Исках да бъда като Болт

Тебого: Исках да бъда като Болт

  • 4 сеп 2025 | 14:15
  • 153
  • 0
Тебого: Исках да бъда като Болт

От Габорон до олимпийското злато – пътят на Лециле Тебого е история за суров талант, безстрашна амбиция и непоклатим дух. Пътят му е белязан от победи и световни рекорди от ранна възраст, а през триумфи и загуби той само става по-бърз. Сега, докато светът го наблюдава, погледът му е насочен към Световния шампионат по лека атлетика в Токио, който ще се проведе от 13 до 21 септември.

Ексклузивен документален филм в две части ("Създаден за скорост: Историята на Лециле Тебого“) разказва за спринтьор, който продължава да носи надеждите на своята нация, доказвайки, че скоростта е повече от просто число – тя е неговата същност.

Пълният 33-минутен документален филм вече е достъпен в платформата World Athletics+.

Филмът е разделен на два епизода – "Стартова линия“ и "Без поглед назад“, като първият епизод вече е наличен и в YouTube. Вторият епизод ще бъде пуснат в YouTube на 10 септември.

Освен задълбочени интервюта с Тебого, в които той разсъждава върху пътя си от млад футболист и спринтьор до световен шампион за юноши под 20 години и олимпийски шампион на 200 метра, документалният филм включва и коментари от ямайската спринтьорска легенда Юсейн Болт и треньора на Тебого – Кебониемодиса Мосиманяне.

"Откъде да започна с това хлапе?“, пита Болт.

"Талантът е налице, увереността също, което винаги е важно – да излезеш и да се състезаваш на високо ниво.“

"Той ще бъде голям талант. Без съмнение, някой, за когото знам, че ще стигне далеч.“

След като в детството си разделя времето си между футбола и леката атлетика, именно Болт вдъхновява Тебого да се съсредоточи върху пистата.

"По времето, когато направих този преход (от футбола към атлетиката), Юсейн Болт беше най-голямата звезда в спорта“, казва Тебого. "Въпреки че се оттегли през 2017 г., това продължи до 2019 г., когато ние навлязохме, и все още знаехме, че никой не може да го победи. Исках да бъда като него.“

Но пътят към успеха не е бил гладък. Смъртта на майката на Тебого през 2024 г. го кара да се запита дали има бъдеще за него в атлетиката.

"Първоначално почувствах, че с мен е свършено. Свършено е с атлетиката“, спомня си Тебого.

"Спомням си, че повече от три седмици не правех нищо, просто си стоях вкъщи и спях. Нямах мотивация дори да започна да тренирам, докато един ден съотборниците ми дойдоха тук и ме взеха: "Хайде да дойдеш, гледай ни как тренираме. Може би нещо ще ти щракне.“

"Отидох, просто стоях на трибуните и гледах. И си помислих, дали тя щеше да е щастлива, ако напусна спорта?“

"Хората може би не знаят, че съм просто обикновен човек. Едва когато стъпя на пистата, се превръщам в някой друг.“

