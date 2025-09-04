Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  Шесто поредно поражение за ватерполистките ни на Европейското до 18 г.

Шесто поредно поражение за ватерполистките ни на Европейското до 18 г.

  • 4 сеп 2025 | 12:54
България загуби от Ирландия с 8:15 в мач за разпределение на местата от 17-о до 19-о на Европейското първенство по водна топка за жени до 18 години в Малта.

Най-резулатна за българския състав бе състезателката на Черноморец Валенсия Тодорова, която отбеляза пет попадения. По едно вкараха София Стоянова, Вера Добринска и Руслана Тодорова.

Поражението е шесто поредно за българските ватерполистки на шампионата в Малта и тимът утре ще изиграе последния си мач срещу Швейцария за определяне на крайното класиране.

