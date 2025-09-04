Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Андерсон Силва ще получи 10 милиона долара от споразумение с UFC

Андерсон Силва ще получи 10 милиона долара от споразумение с UFC

  • 4 сеп 2025 | 12:47
  • 356
  • 0
Андерсон Силва ще получи 10 милиона долара от споразумение с UFC

Цифрите вече са ясни и един боец по-специално ще получи огромна сума след споразумението по анти-тръстовото дело срещу UFC.

Според доклад на ветерана в журналистиката за бойни спортове Джон С. Наш, администраторът по исковете по делото "Лий срещу Зуфа" (Lee vs. Zuffa), Angeion Group, е подал отчет за обработката на заявленията на членовете на колективния иск. Средствата за отговарящите на условията ищци ще бъдат разпределени „не по-късно от 16 септември“, но разбивката на сумите е това, което може да предизвика учудване.

Въз основа на новоподадения доклад средното плащане към ищците, които са част от колективния иск, ще бъде 231 022 долара. Най-високото плащане обаче ще бъде 10 334 240,72 долара, което според Наш ще отиде при Андерсън Силва. Най-ниското плащане, което ще бъде извършено, е 16 138,45 долара.

Съгласно условията на споразумението между Zuffa/UFC и членовете на колективния иск, отговарящите на условията бойци трябва да получат 32,7% от общото си възнаграждение за битки, спечелено през периода на иска, плюс 14 179,33 долара на двубой.

Делото "Лий срещу Зуфа" от 2014 г., което се проточи в съдебната система в Невада повече от десетилетие, твърдеше, че UFC е плащала по-малко на своите бойци, поддържайки монопол в ММА и използвайки антиконкурентни бизнес практики, за да поддържа заплащането на бойците ниско. Двете страни постигнаха споразумение през 2024 г. Втори колективен иск, "Кайан Джонсън срещу Зуфа", който обхваща по-късен период след 2017 г., все още е в ход.

Андерсон Силва остава най-титулуваният шампион в средна категория в историята на UFC. Сега на 50 години той се състезава за последно в октагона през 2020 г., В разцвета на силите си беше един от най-страховитите състезатели в смесените бойни изкуства, както и един от най-разпознаваемите. Неговите десет поредни защити на титлата остават рекорд в UFC; Силва също така е и член на Залата на славата на UFC.

