Коеч се цели в подиум на Световното в Токио

Световният рекордьор на 1500 метра за юноши под 20 години Фануел Коеч вярва, че тренировките заедно с олимпийския шампион на 800 метра Емануел Уанионий са го подготвили за атака на медалите на Световното първенство в Токио.

18-годишният талант ще води атаката на Кения в бягането на 1500 метра за мъже заедно със световния шампион от 2019 г. Тимъти Черуйот и златния медалист от Световното първенство до 20 години през 2022 г. Рейнолд Черуйот. Коеч, който се радва на пробивен сезон през 2025 г., отдава звездния си възход на интензивните тренировки с Ваньони.

В последното си състезание на финала на Диамантената лига в Цюрих на 28 август Коеч постигна време от 3:30.02, за да се класира трети. Ниелс Ларос от Нидерландия (3:29.20) и Рейнолд (3:29.91) заеха съответно първо и второ място.

"Моят тренировъчен партньор Уанионий ми помогна много. Тренировките с него ми помогнаха да подобря бягането си“, каза Коеч след състезанието си в Цюрих. Той смята, че отличната му форма през целия сезон 2025 ще го тласне към подиум в Токио. "Уверен съм, че мога да си осигуря поне място на подиума в Токио“, добави той.

Въпреки увереността си, 18-годишният атлет признава сложността на излизането на световната сцена. "Световното първенство ще бъде ново преживяване за мен, но вярвам, че имам потенциала да спечеля медал“, каза той пред World Athletics.

Снимки: Gettyimages