Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Рикетс ще се изправи срещу кубинската доминация

Рикетс ще се изправи срещу кубинската доминация

  • 4 сеп 2025 | 11:58
  • 213
  • 0
Рикетс ще се изправи срещу кубинската доминация

Шаника Рикетс остава най-постоянната ямайска състезателка в техническите дисциплини на световно ниво. Тя спечели сребърен медал в тройния скок на Световното първенство в Доха през 2019 г., в Юджийн през 2022 г. и на миналогодишните Олимпийски игри в Париж.

Рикетс, златна медалистка от Игрите на Британската общност в Бирмингам през 2022 г., сега ще се стреми към върха на подиума, когато се състезава в дисциплината следващата седмица на Световното първенство в Токио.

Преди година, при отсъствието на контузената четирикратна световна шампионка Юлимар Рохас от Венецуела, изглеждаше, че се открива златна възможност за Рикетс в Париж. Тя обаче беше изпреварена от Тиа Лафонд от Доминика.

През този сезон Рикетс е пета в световната ранглиста с най-добро постижение от 14.64 метра, постигнато на Диамантената лига в Рим.

Тя изпитва затруднения през тази година. В последните си три състезания преди Токио резултатите ѝ бяха 14.23 м, 14.29 м и 14.35 м. За да бъде сред претендентите, ще ѝ е необходимо значително подобрение. Смит, с най-добър резултат за сезона от 14.44 м, ще се надява да попадне сред първите осем финалистки.

В Токио може да бъде написана история, тъй като Куба заплашва да окупира целия подиум. На Диамантената лига в Цюрих те доминираха, завършвайки на първо, второ и трето място, и изглеждат готови да повторят това представяне.

Лидерката в световната ранглиста и шампионка от Диамантената лига Леянис Ернандес Перес оглавява кубинската атака. Тя е преодоляла 14.93 м този сезон и спечели в Цюрих с 14.91 м. Нейните съотборнички Лядагмис Повеа с 14.84 м и Давислейди Веласко, която постигна личен рекорд от 14.72 м за третото място в Цюрих, също са в отлична форма.

Кубинките са явни фаворитки, но Рикетс има таланта да прави силни стартове и може да постави съперничките си под напрежение още в началото. Олимпийската шампионка Лафонд, с най-добър резултат от 14.62 м този сезон, не може да бъде отписвана, докато американката Джазмин Муур с 14.68 м също ще търси изненада.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Християн Касабов: На Световното ще гоним много медали

Християн Касабов: На Световното ще гоним много медали

  • 4 сеп 2025 | 10:02
  • 451
  • 0
САЩ обяви състава за Световното в Токио, воден от защитаващите титлите си шампиони

САЩ обяви състава за Световното в Токио, воден от защитаващите титлите си шампиони

  • 4 сеп 2025 | 09:57
  • 569
  • 0
Правят турнир в памет на треньорката Йорданка Аризанова

Правят турнир в памет на треньорката Йорданка Аризанова

  • 4 сеп 2025 | 09:50
  • 413
  • 0
Юсейн Болт с болезнено признание за последната загуба в кариерата си

Юсейн Болт с болезнено признание за последната загуба в кариерата си

  • 4 сеп 2025 | 03:01
  • 4008
  • 0
Армения с двама атлети на планетарния форум в Япония

Армения с двама атлети на планетарния форум в Япония

  • 3 сеп 2025 | 19:14
  • 602
  • 0
Гаут Гаут попадна в отбора на Австралия за Световното

Гаут Гаут попадна в отбора на Австралия за Световното

  • 3 сеп 2025 | 18:13
  • 1650
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 9392
  • 12
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 15983
  • 72
Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

  • 4 сеп 2025 | 07:01
  • 7425
  • 3
С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

  • 4 сеп 2025 | 11:23
  • 4984
  • 2
Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

  • 4 сеп 2025 | 07:20
  • 7618
  • 12
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 1528
  • 0