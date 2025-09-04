Рикетс ще се изправи срещу кубинската доминация

Шаника Рикетс остава най-постоянната ямайска състезателка в техническите дисциплини на световно ниво. Тя спечели сребърен медал в тройния скок на Световното първенство в Доха през 2019 г., в Юджийн през 2022 г. и на миналогодишните Олимпийски игри в Париж.

Рикетс, златна медалистка от Игрите на Британската общност в Бирмингам през 2022 г., сега ще се стреми към върха на подиума, когато се състезава в дисциплината следващата седмица на Световното първенство в Токио.

Преди година, при отсъствието на контузената четирикратна световна шампионка Юлимар Рохас от Венецуела, изглеждаше, че се открива златна възможност за Рикетс в Париж. Тя обаче беше изпреварена от Тиа Лафонд от Доминика.

През този сезон Рикетс е пета в световната ранглиста с най-добро постижение от 14.64 метра, постигнато на Диамантената лига в Рим.

Тя изпитва затруднения през тази година. В последните си три състезания преди Токио резултатите ѝ бяха 14.23 м, 14.29 м и 14.35 м. За да бъде сред претендентите, ще ѝ е необходимо значително подобрение. Смит, с най-добър резултат за сезона от 14.44 м, ще се надява да попадне сред първите осем финалистки.

В Токио може да бъде написана история, тъй като Куба заплашва да окупира целия подиум. На Диамантената лига в Цюрих те доминираха, завършвайки на първо, второ и трето място, и изглеждат готови да повторят това представяне.

Лидерката в световната ранглиста и шампионка от Диамантената лига Леянис Ернандес Перес оглавява кубинската атака. Тя е преодоляла 14.93 м този сезон и спечели в Цюрих с 14.91 м. Нейните съотборнички Лядагмис Повеа с 14.84 м и Давислейди Веласко, която постигна личен рекорд от 14.72 м за третото място в Цюрих, също са в отлична форма.

Кубинките са явни фаворитки, но Рикетс има таланта да прави силни стартове и може да постави съперничките си под напрежение още в началото. Олимпийската шампионка Лафонд, с най-добър резултат от 14.62 м този сезон, не може да бъде отписвана, докато американката Джазмин Муур с 14.68 м също ще търси изненада.

