Синер за победата над Мусети: На корта трябва да оставим настрана приятелството

Миналогодишният шампион Яник Синер (Италия) не скри задоволството от класирането си за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис след победата си над сънародника си Лоренцо Музети с 6:1, 6:4, 6:2..

Синер не срещна затруднения в италианския четвъртфинал с Мусети

„Отново съм на полуфинал в Големия шлем и това е страхотно. Беше страхотно представяне. Много солидно, особено в началото. Ние сме от една страна и се познаваме добре. В схемата имаше много италианци и е хубаво, че сме тук. Нормално е да сме приятели, играем заедно за Купа "Дейвис", тренираме заедно, но когато излезем на корта един срещу друг, трябва да оставим настрана това приятелството заради мача. След края, когато си стиснем ръцете, всичко вече е наред. Със сигурност много италианци в родината ни не са спали. Всички ние сме много горди, че представяме страната си. Винаги получаваме много голяма подкрепа, защото италианците са навсякъде“, коментира водачът в световната ранглиста Синер, който остана непобеден от свой сънародник във всичките си 16 двубоя като професионалист досега.

Синер записа и 86-а победа в турнирите от Големия шлем, с което се изравни с рекордьора за Италия по този показател Никола Пиетранджели. Той ще играе за място на финала срещу номер 26 в схемата Феликс Оже-Алиасим (Канада).

"Ще бъде съвсем различно. Той е постигал големи победи и е много уверен. Но аз винаги се стремя да гледам себе си. Със сигурност ще бъде много, много труден мач и за двама ни, защото в турнирите от Големия шлем енергията и всичко е по-различно", коментира още италианецът.

Синер се стреми да стане първият тенисист от 2008 година след швейцарската легенда Роджър Федерер, който успява да защити титлата си на "Флашинг Медоус".