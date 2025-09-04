Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Синер за победата над Мусети: На корта трябва да оставим настрана приятелството

Синер за победата над Мусети: На корта трябва да оставим настрана приятелството

  • 4 сеп 2025 | 11:57
  • 279
  • 0
Синер за победата над Мусети: На корта трябва да оставим настрана приятелството

Миналогодишният шампион Яник Синер (Италия) не скри задоволството от класирането си за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис след победата си над сънародника си Лоренцо Музети с 6:1, 6:4, 6:2..

Синер не срещна затруднения в италианския четвъртфинал с Мусети
Синер не срещна затруднения в италианския четвъртфинал с Мусети

„Отново съм на полуфинал в Големия шлем и това е страхотно. Беше страхотно представяне. Много солидно, особено в началото. Ние сме от една страна и се познаваме добре. В схемата имаше много италианци и е хубаво, че сме тук. Нормално е да сме приятели, играем заедно за Купа "Дейвис", тренираме заедно, но когато излезем на корта един срещу друг, трябва да оставим настрана това приятелството заради мача. След края, когато си стиснем ръцете, всичко вече е наред. Със сигурност много италианци в родината ни не са спали. Всички ние сме много горди, че представяме страната си. Винаги получаваме много голяма подкрепа, защото италианците са навсякъде“, коментира водачът в световната ранглиста Синер, който остана непобеден от свой сънародник във всичките си 16 двубоя като професионалист досега.

Синер записа и 86-а победа в турнирите от Големия шлем, с което се изравни с рекордьора за Италия по този показател Никола Пиетранджели. Той ще играе за място на финала срещу номер 26 в схемата Феликс Оже-Алиасим (Канада).  

"Ще бъде съвсем различно. Той е постигал големи победи и е много уверен. Но аз винаги се стремя да гледам себе си. Със сигурност ще бъде много, много труден мач и за двама ни, защото в турнирите от Големия шлем енергията и всичко е по-различно", коментира още италианецът.  

Синер се стреми да стане първият тенисист от 2008 година след швейцарската легенда Роджър Федерер, който успява да защити титлата си на "Флашинг Медоус".

Следвай ни:

Още от Тенис

Джокович за дуела с Алкарас: Ще изляза с увереност и вяра в победата, а ако спечели – ще му стисна ръката!

Джокович за дуела с Алкарас: Ще изляза с увереност и вяра в победата, а ако спечели – ще му стисна ръката!

  • 4 сеп 2025 | 09:16
  • 1914
  • 0
Синер не срещна затруднения в италианския четвъртфинал с Мусети

Синер не срещна затруднения в италианския четвъртфинал с Мусети

  • 4 сеп 2025 | 07:33
  • 3722
  • 0
Интересни резултати в четвъртфиналите на US Open, победи за българите

Интересни резултати в четвъртфиналите на US Open, победи за българите

  • 4 сеп 2025 | 06:47
  • 23136
  • 0
Осака продължава възхода си с полуфинал на US Open

Осака продължава възхода си с полуфинал на US Open

  • 4 сеп 2025 | 04:57
  • 2621
  • 0
Анисимова взе сладко отмъщение от Швьонтек за загубата на "Уимбълдън"

Анисимова взе сладко отмъщение от Швьонтек за загубата на "Уимбълдън"

  • 4 сеп 2025 | 01:26
  • 7960
  • 0
Иван Иванов е четвъртфиналист на US Open

Иван Иванов е четвъртфиналист на US Open

  • 4 сеп 2025 | 00:21
  • 8787
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 9367
  • 12
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 15974
  • 72
Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

  • 4 сеп 2025 | 07:01
  • 7423
  • 3
С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

  • 4 сеп 2025 | 11:23
  • 4980
  • 2
Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

  • 4 сеп 2025 | 07:20
  • 7615
  • 12
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 1525
  • 0