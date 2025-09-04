Чапъл със силен резултат на 1500 метра

Европейският шампион на 800 метра в зала Самюел Чапъл от Нидерландия спечели бягането на 1500 метра в Тиер с личен рекорд от 3:31.65, изпреварвайки австралиеца Джуд Томас (3:31.87). Забележително представяне на пето място имаше и от европейския бронзов медалист за младежи до 20 години Елиът Вермулен от Белгия, който постигна впечатляващо най-добро време от 3:33.51, за да се изкачи на четвърто място в европейската класация за младежи до 20 години, пред Нилс Ларос (3:29.54), Якоб Ингебригтсен (3:30.16) и Хакон Мое Берг (3:30.28).

Други значими постижения включват световния шампион на 3000 м за младежи до 20 години Андреас Фелд Халворсен, който спечели 3000 м с най-добро време в живота си от 7:40.21 с 0.01 преднина пред Камил Хержик, който постигна полски рекорд от 7:40.22, с което счупи рекорд, поставен от покойния олимпийски шампион на 3000 м стийпълчейз от 1980 г. Бронислав Малиновски, който постигна 7:42.4 през 1974 г.

Двукратната европейска шампионка на 3000 м стийпълчейз Геза Фелиситас Краузе завърши трета на 1500 м с най-добро време в живота си от 4:04.91.

Снимки: Gettyimages