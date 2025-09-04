Популярни
Ясни са първите 4 осминафинални двойки на ЕвроБаскет 2025

  • 4 сеп 2025 | 12:55
  • 1868
  • 0
След изиграването на всички срещи от Група А и Група В на ЕвроБаскет 2025, станаха ясни и първите 4 осминафинални двойки. Фазата на дирекните елиминации започва в събота.

Спечелилият Група А след победата си над Сърбия снощи тим на Турция излиза в събота от 12:00 часа българско време срещу Швеция в първата осминафинална среща на турнира. В 15:15 ч. Световният шампион Германия, спечелил безапелационно Група B, се изправя срещу участващия за първи път в историята си в директни елиминации на Европейско първенство отбор на Португалия.

В 18:30 часа един от домакините Латвия ще мери сили в интригуващо прибалтийска дерби с Литва. Литовците ще бъдат без контузилия се тежко основен гард на отбора Рокас Йокубайтис. В последния мач за деня един от фаворитите за трофея, Сърбия, вече без отпадналия от състава заради контузия капитан Богдан Богданович, излиза срещу друг от домакините - Финландия.

Днес, след изиграването на последните двубои в Група С и Група D, ще станат ясни и останалите 4 осминафинални двойки. Вторите 4 осминафинални срещи ще се изиграят в неделя.

Снимки: Imago

