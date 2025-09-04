Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Християн Касабов: На Световното ще гоним много медали

Християн Касабов: На Световното ще гоним много медали

  • 4 сеп 2025 | 10:02
  • 154
  • 0

Голямата цел пред лекоатлета Християн Касабов е да се класира на финал в дисциплината 110 метра с препятствия на Световното първенство за юноши под 20 години в САЩ догодина. 17-годишният варненец вече прослави България, като спечели сребро от Европейското във Финландия.

Християн Касабов е оптимист, че може да се качи на почетната стълбичка и на Световното в САЩ.

"При 2007 година аз съм с четвърти резултат, което естествено влизам на финал и ми дава доста по-голямо самочувствие. На Световното първенство ще гоним със сигурност много медали", сподели той в интервю за БНТ.

Касабов се надява подготовката му за големите състезания да не бъде нарушена, тъй като залата във Варна, където тренира, е затворена за ремонт до края на годината.

"Като захладнее ще гледаме с треньора да ходим по лагерите в София и в Габрово, където има зали", допълни състезателят на СК Суперспорт.

Християн Касабов беше награден с почетен плакет на Община Варна за успехите си на Европейското във Финландия. Лекоатлетът дари на Музея на спорта във Варна своя екип, с който спечели сребърния медал от финала в Тампере.

