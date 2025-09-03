Бивш играч на Ман Юнайтед прие да играе за националния отбор на Конго

Десният защитник на Уест Хам Аарън Уан-Бисака е приел своята повиквателна и ще играе за националния отбор на Конго, обявиха днес местните медии. 27-годишният бранител в продължение на години бе спряган като един от играчите, които вероятно ще получат шанс в националния отбор на Англия, но това така и не стана. Особено силни бяха тези слухове по време на престоя му в Манчестър Юнайтед, след като премина на “Олд Трафорд” от Кристъл Палас за 50 милиона паунда и бе обявен за най-силния краен защитник в Премиър лийг предходната година.

Гарет Саутгейт обаче разполагаше с много сериозен избор на тази позиция в лицето на Кайл Уокър, Трент Александър-Арнолд, Кийрън Трипиър и Рийс Джеймс, което попречи на Уан-Бисака да получи шанс за изява с екипа на “трите лъва”. Защитникът на Уест Хам е играл и за Англия, и за Конго на юношеско ниво, но има много повече двубои за европейския тим. Сега обаче след години на размисъл той е решил да представлява Конго при мъжете.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages