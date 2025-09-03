Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. Бивш играч на Ман Юнайтед прие да играе за националния отбор на Конго

Бивш играч на Ман Юнайтед прие да играе за националния отбор на Конго

  • 3 сеп 2025 | 19:53
  • 1314
  • 0
Бивш играч на Ман Юнайтед прие да играе за националния отбор на Конго

Десният защитник на Уест Хам Аарън Уан-Бисака е приел своята повиквателна и ще играе за националния отбор на Конго, обявиха днес местните медии. 27-годишният бранител в продължение на години бе спряган като един от играчите, които вероятно ще получат шанс в националния отбор на Англия, но това така и не стана. Особено силни бяха тези слухове по време на престоя му в Манчестър Юнайтед, след като премина на “Олд Трафорд” от Кристъл Палас за 50 милиона паунда и бе обявен за най-силния краен защитник в Премиър лийг предходната година.

Гарет Саутгейт обаче разполагаше с много сериозен избор на тази позиция в лицето на Кайл Уокър, Трент Александър-Арнолд, Кийрън Трипиър и Рийс Джеймс, което попречи на Уан-Бисака да получи шанс за изява с екипа на “трите лъва”. Защитникът на Уест Хам е играл и за Англия, и за Конго на юношеско ниво, но има много повече двубои за европейския тим. Сега обаче след години на размисъл той е решил да представлява Конго при мъжете.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Контузията на Куня не е сериозна, има надежди, че може да е на линия още за дербито с Ман Сити

Контузията на Куня не е сериозна, има надежди, че може да е на линия още за дербито с Ман Сити

  • 3 сеп 2025 | 16:00
  • 1790
  • 0
Салах се ядоса на фенове на Ливърпул заради неуважение към Нунес и Диас

Салах се ядоса на фенове на Ливърпул заради неуважение към Нунес и Диас

  • 3 сеп 2025 | 15:53
  • 12141
  • 4
Томасон: Гьокереш и Исак могат да играят заедно

Томасон: Гьокереш и Исак могат да играят заедно

  • 3 сеп 2025 | 15:49
  • 1892
  • 0
Maчът с Реал Мадрид предизвика скандал с капитана на Майорка

Maчът с Реал Мадрид предизвика скандал с капитана на Майорка

  • 3 сеп 2025 | 15:36
  • 1837
  • 2
Тод Боели обясни защо Челси плати компенсация, вместо да купи Санчо

Тод Боели обясни защо Челси плати компенсация, вместо да купи Санчо

  • 3 сеп 2025 | 15:32
  • 9318
  • 4
В Ямайка са разочаровани, че Грийнууд засега отказва да се присъедини към националния тим

В Ямайка са разочаровани, че Грийнууд засега отказва да се присъедини към националния тим

  • 3 сеп 2025 | 15:27
  • 1547
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

  • 3 сеп 2025 | 17:15
  • 12981
  • 43
Де ла Фуенте: Не идваме на разходка в България, чака ни голямо изпитание

Де ла Фуенте: Не идваме на разходка в България, чака ни голямо изпитание

  • 3 сеп 2025 | 18:30
  • 8767
  • 5
Дербито Левски - Лудогорец в петък

Дербито Левски - Лудогорец в петък

  • 3 сеп 2025 | 18:02
  • 16983
  • 6
Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

  • 3 сеп 2025 | 17:16
  • 7994
  • 10
Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

  • 3 сеп 2025 | 20:51
  • 6528
  • 2
Ден 11 на US Open: драматичен успех за Александър Василев

Ден 11 на US Open: драматичен успех за Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 13285
  • 0