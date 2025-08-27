Нефтохимик отстрани Поморие за купата на България

Нефтохимик (Бургас) победи като гост едноименния тим на Поморие с 3:1 в полуфинал на Област Бургас от турнира за купата на България. Заслужен успех за селекцията на Тодор Киселичков, с оглед събитията на терена. Футболистите му пропуснаха да бият с по-голям резултат. Адмирации за двата отбора, които демонстрираха бърз, динамичен и атакуващ футбол, с положения за гол и пред двете врати. Григор Солаков даде преднина на бургазлии, четвърт час след началото. Десетина по-късно, Калоян Алексиев посрещна с мощен шут избита топка – 1:1. Секунди преди почивката, домакините изпълниха корнер, последва контраатака, Антон Узунов надбяга всички и сам срещу вратаря вкара за Нефтохимик. Всичко приключи в 73-ата минута, когато съдията отсъди дузпа за нарушение срещу Венцислав Славов и той реализира за окончателното 1:3.

Снимка: ФК Нефтохимик Бургас 1962 – фейсбук