Пропалестински протести провалиха 11-тия етап на Вуелтата

На 11-ия етап от Вуелта а Еспаня в сряда не бе обявен етапен победител, след като организаторите решиха състезанието да завърши на три километра преди финала заради пропалестински протестиращи, които предизвикаха смущения при финалната линия в Билбао.

Hoy no ha habido ganador en la Vuelta y han suspendido la llegada a meta en Bilbao. Lo han conseguido los manifestantes vascos que protestaban contra el genocidio de Israel en solidaridad con Palestina. El pueblo vasco es extraordinario. Enormes. pic.twitter.com/UbrxZI9IBz — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 3, 2025

„Поради инциденти на финала решихме да вземем времената от три километра преди линията“, гласи съобщението на спортния директор по Radio Vuelta. „Няма да има етапен победител. Ще бъдат присъдени точки за планинската класация и междинния спринт, но не и на финалната линия.“

El mayor boicot al deporte israelí por el genocidio en Gaza ha ocurrido en España. Durante la Vuelta Ciclista.



Queda escrito en la historia que el pueblo español no aceptó la barbarie. Orgullo infinito. pic.twitter.com/yTEHtXeuQQ — Noa Gresiva (@NoaGresiva) September 3, 2025

157,4-километровият етап, който започна и завърши в Билбао, беше в последните си 20 км, когато бе направено съобщението. По това време основните претенденти в генералното класиране атакуваха пред пелотона. Лидерът на състезанието Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) и британецът Том Пидкок (Q36.5 Pro Cycling Team) се откъснаха от съперниците си и първи преминаха през преждевременния финал.

Още преди етапа Асоциацията на професионалните колоездачи (CPA) призова за по-добра сигурност на Вуелтата след серия от инциденти с протестиращи, които вече породиха опасения за безопасността на състезателите, като основна цел беше отборът Israel-Premier Tech.

CPA изрази безпокойство след случилото се на етап 10 във вторник и на етап 11 в сряда, както и по време на отборното бягане с хронометър миналата седмица, когато протестиращи с палестински знамена блокираха отбора Israel-Premier Tech.

CPA заяви, че „всеки има право да протестира“, но не за сметка на спортисти, които просто вършат работата си. „Недопустимо е асоциации, независимо от техните природа или мотиви, да си позволяват да застрашават сигурността и физическата цялост на спортисти на пътя“, се казва в позиция на организацията. „Колоезденето е изключително тежък спорт, изискващ пълна отдаденост и свръхчовешки усилия. Състезателите ежедневно преминават през крайни физически изпитания и е неприемливо външни заплахи да утежняват тези трудности. CPA никога няма да толерира безотговорни и опасни действия на малцинство, които застрашават живота на нашите членове.“

Асоциацията призова испанските служби за сигурност да „направят всичко по силите си“ за защита на колоездачите.

España se cae a pedazos y solo se les ocurre ir a joder La Vuelta ciclista con banderitas de Palestina.



Menudo meme de país se está quedando pic.twitter.com/84NM095kKb — Chantal (@chantaal44) September 2, 2025

Протестът във вторник принуди няколко състезатели да избягват сблъсък, но Симоне Петили (Intermarché-Wanty) падна на пътя. „Разбирам, че ситуацията не е добра, но вчера катастрофирах заради протест на пътя“, написа Петили в X. „Моля ви, ние сме просто колоездачи и си вършим работата. Ако това продължи, безопасността ни вече няма да е гарантирана и ще се чувстваме застрашени. Просто искаме да се състезаваме.“

It was obvious that it will happen: today the protesters caused a crash in the peloton and it could have been much worse. 😪 I know that Intermarché won't say anything but I hope those crazy people will be sent to jail.#LaVuelta25 pic.twitter.com/40zAHeuJ2i — Mihai Simion (@faustocoppi60) September 2, 2025

Легендата в колоезденето Марк Кавендиш също призова феновете да проявят уважение към състезателите и да не приемат за даденост близостта до тях:

„Не се приближавайте до колоездачите, не ги бутайте, не развявайте знамена или предмети, които да пречат – не правете нищо, което може да промени състезанието.“