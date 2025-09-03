Теодора Цанева ще представя България на Karate1 Series A в Залцбург

Австрийският град Залцбург ще бъде домакин на поредния за годината турнир от Karate1 Series A този уикенд. Заявки за участие са подали близо 1200 спортисти от 80 държави от цял свят, които ще използват турнира за подготовка за квалификациите за Световното първенство в Париж и за самия шампионат на планетата в Кайро.

В Залцбург единствената родна представителка ще бъде Теодора Цанева, която ще се състезава на кумите в категория до 50 кг заедно с още 76 каратеки от цял свят.

Теодора Цанева продължава да е номер 1 на кумите до 21 години (до 50 кг) в световната ранглиста, като тя ще използва надпреварата в Залцбург за подготовка за квалификационния турнир за първенството във Франция между 17 и 19 октомври, съобщават от БНФК в социалните мрежи.