Гаут Гаут попадна в отбора на Австралия за Световното

Гаут Гаут привлече вниманието, след като спечели сребърен медал на Световното първенство по лека атлетика до 20 години в Перу през 2024 г. Представянето му на събитието доведе до сравнения на младия талант с осемкратния олимпийски златен медалист Юсейн Болт. Сега той е готов да направи крачка към състезанията за мъже след по-малко от две седмици.

Шампионатът ще се проведе в Токио от 13 до 21 септември.

Гаут ще бъде сред австралийските атлети, които ще се борят за златото на Националния стадион. Феновете, които се надяват да го видят в няколко спринтови дисциплини, ще останат разочаровани.

17-годишният атлет ще се състезава само на 200 метра, тъй като училищните му ангажименти го възпрепятстват да участва в щафетата 4х100 метра.

Същевременно той пропуска и спринта на 100 метра, тъй като не е участвал в тази дисциплина на националния шампионат. Това състезание послужи като квалификация за Световното първенство в Япония този месец.

Въпреки това Гаут ще се стреми да стане първият световен шампион на Австралия на 200 метра.

За да постигне това, той трябва да се пребори с олимпийския шампион на 100 метра Ноа Лайлс, който триумфира на последните три световни първенства по лека атлетика.

Участието на Гаут идва, след като през юни той постави нов национален рекорд на 200 метра. Времето му от 20.02 секунди щеше да е достатъчно за четвърто място на Световното първенство по лека атлетика през 2023 г.

С това постижение спринтовата сензация счупи и рекорда на Океания в дисциплината.

Кога ще видим Гаут в действие?

Все още само на 17 години, австралиецът ще навърши 18 чак през декември, докато се подготвя за първия си опит за световно злато.

Той ще участва в сериите на 200 метра на 17 септември с надеждата да се класира за полуфиналите на следващия ден.

Финалът на 200 метра е насрочен за петък, 19 септември.

Всички серии, полуфинали и финалът в дисциплината ще се проведат по време на вечерните сесии в съответните дни.