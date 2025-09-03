Популярни
Луис де ла Фуенте и Алваро Мората застават пред българските медии преди България - Испания
Григор Димитров тренира с 14-годишен талант със Синдром на Даун

  • 3 сеп 2025 | 17:36
  • 254
  • 0
Григор Димитров тренира с 14-годишен талант със Синдром на Даун

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се срещна и поигра днес в Хасково с 14-годишния талант със синдром на Даун - Пламен Павлов.

Григор Димитров тренира в Хасково
Григор Димитров тренира в Хасково

Димитров, който в момента се възстановява от контузия, е в родния си град заради ангажименти с благотворителната си фондация.

Григор Димитров подаде заявка за "Мастърс" турнир
Григор Димитров подаде заявка за "Мастърс" турнир

"Двама шампиони, един корт, една мечта. Днес имахме честта да сбъднем една детска мечта - срещата между Григор Димитров и Пламен Павлов - 14-годишен тенис талант със Синдром на Даун, който вдъхновява с отдадеността си към спорта.

Пламен вече е носител на медали от редица турнири и вицешампион на европейското първенство за спортисти със Синдром на Даун. С голяма амбиция и искрена усмивка той се срещна със своя идол, с когото споделиха уроци от живота и заедно изиграха вдъхновяващ мач на корта", съобщиха от Фондация "Григор Димитров" и публикуваха кратко клипче от срещата между двамата.

