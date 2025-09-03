Григор Димитров тренира с 14-годишен талант със Синдром на Даун

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се срещна и поигра днес в Хасково с 14-годишния талант със синдром на Даун - Пламен Павлов.

Димитров, който в момента се възстановява от контузия, е в родния си град заради ангажименти с благотворителната си фондация.

"Двама шампиони, един корт, една мечта. Днес имахме честта да сбъднем една детска мечта - срещата между Григор Димитров и Пламен Павлов - 14-годишен тенис талант със Синдром на Даун, който вдъхновява с отдадеността си към спорта.

Пламен вече е носител на медали от редица турнири и вицешампион на европейското първенство за спортисти със Синдром на Даун. С голяма амбиция и искрена усмивка той се срещна със своя идол, с когото споделиха уроци от живота и заедно изиграха вдъхновяващ мач на корта", съобщиха от Фондация "Григор Димитров" и публикуваха кратко клипче от срещата между двамата.