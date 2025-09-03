Популярни
Григор Димитров подаде заявка за "Мастърс" турнир

  3 сеп 2025 | 12:49
Григор Димитров подаде заявка за "Мастърс" турнир

Най-добрият български тенисист Григор Димитров е подал заявка за участие на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай. Надпреварата на твърда настилка в зала с награден фонд от над 9 милиона долара ще се състои от 1 до 12 октомври.

34-годишният хасковлия, който е 25-и в световната ранглиста в момента, е полуфиналист в състезанието през 2023 година, а през 2017 година достига до четвъртфиналите.

Димитров не играл от четвъртия кръг на "Уимбълдън" в началото на юли, когато беше принуден да се откаже в мача си срещу водача в световната ранглита Яник Синер (Италия) заради разкъсване на гръден мускул.

От публикуваните заявки ставя ясно Синер ще защитава титлата си в Шанхай, а в състезанието ще се включат още четирикратният шампион и миналогодишен финалист Новак Джокович (Сърбия), победителят през 2019 година Даниил Медведев (Русия), както и носителят на трофея за 2023 година Хуберт Хуркач (Полша).

Сред заявените са всички играчи от топ 10, сред които вторият в световната ранглиста Карлос Алкарас (Испания) и вицешампионът през 2019 и номер 3 в света Александър Зверев (Германия).

