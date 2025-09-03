Популярни
Алейш Еспаргаро ще участва с "уайлд кард" в Каталуния

  • 3 сеп 2025 | 17:36
  • 157
  • 0

Алейш Еспаргаро ще участва с „уайдл кард“ в домашната си Гран При на Каталуния в MotoGP този уикенд. Новината беше съобщена официално от отбора на Хонда.

За испанският ветеран това ще бъде общо четвърто участие през сезон 2025 и трето с „уайлд кард“. По сходен начин той стартира в състезанията на „Херес“ и „Силвърстоун“, а на „Ассен“ той замени контузения Лука Марини в заводския екип на Хонда.

Еспаргаро трябваше да стартира в Гран При на Унгария преди две седмици като заместник на Сомкиат Чантра в сателитния тим на LCR Хонда, но тогава контузия, получен при падане с велосипед, не му позволи на участва на „Балатон Парк“. Изглежда обаче той се е възстановил достатъчно и от Хонда са го заявили като участник с „уайлд кард“ за Гран При на Каталуния този уикенд.

Снимки: Gettyimages

