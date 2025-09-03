Популярни
Луис де ла Фуенте и Алваро Мората застават пред българските медии преди България - Испания
Чакането за американски шампион на US Open продължава вече 22 години

  • 3 сеп 2025 | 17:04
  • 359
  • 0
Чакането за американски шампион на US Open продължава вече 22 години

Опитът на Тейлър Фриц да спечели титлата на тазгодишния US Open приключи във вторник вечер след загуба от Новак Джокович, а чакането за американски шампион на твърдите кортове в Ню Йорк продължава.

Анди Родик остава последният американец, триумфирал на „Флашинг Медоус“. Бившият №1 в ранглистата на ATP победи Хуан Карлос Фереро в три сета, за да спечели трофея през 2003 г.

Новак разкри какво го е разочаровало във фантастичната победа над Фриц
Новак разкри какво го е разочаровало във фантастичната победа над Фриц

От Андре Агаси и Родик през 2000-те до скорошните силни изяви на Фриц, Франсис Тиафо и Бен Шелтън, ATPTour.com прави преглед на най-добрите резултати на американските тенисисти на US Open всяка година след триумфа на Родик.

В таблицата са показани най-добрите представяния на американците всяка година.

През първото десетилетие след титлата на Родик най-успешни са били Андре Агаси, самият Родик впоследствие, Марди Фиш, Джон Иснър и Сам Куери, като най-далеч стигат Агаси до финал през 2005-а и пак Родик през 2006-а.

През 2010-те години американците рядко преминават отвъд четвърти кръг или четвъртфинал, като се открояват Иснър, Куери и Джак Сок. Най-добрият резултат е четвъртфиналът на Куери през 2017 г.

През последните години надеждите се свързват с новото поколение – Франсис Тиафо (полуфинал през 2022-ра), Бен Шелтън (полуфинал през 2023-та) и Тейлър Фриц (финал през 2024-та, четвъртфинал през 2025-а).

Снимки: Imago

